A programok egy része a Takáts Gyula Könyvtárban lesz, de a Rippl-Rónai Fesztivál keretében is élvezhetjük a páratlan irodalmi élménnyel kecsegtető kaposvári könyvhetet.

Itt lesz Grecsó Krisztián, Karády Anna és John Cure is. Az író-olvasó találkozó és a prózai programok mellett, a lírának is szentelnek időt a könyvhéten, hiszen Petőfi verseit szavalják majd, de lesz közösségi versmondás is. Festménykiállítás és szecessziós séta is színesíti a programot.