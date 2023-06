Videó 58 perce

Istent játszott a somogyi lány az országos fesztivál színpada fölött

Többnyire a színpadon ropja, de időnként a levegőben lógva is táncol Kalangya Cintia, a Somogy Táncegyüttes egyik tagja. Legutóbb a pünkösdi hétvégén mutatkozott be légtornászként a XXVI. Szolnoki Országos Néptáncfesztiválon. A somogyosok az előkelő harmadik helyen végeztek a táncgálán. A sikerhez a huszonöt éves Cintia produkciója is jelentősen hozzájárult.

A kaposvári Agóra színpadán mutatta be nekünk Kalangya Cintia, hogyan lóg és tornázik egy rugalmas, fekete kelme ölelésében, akár több méter magasan a színpad felett. Turi Endrét, a Somogy Táncegyüttes koreográfusát is megihlette a fiatal lány tudománya. A Szolnokon rendezett táncviadalra készített Grádicsok című előadásukban Isten és ember kapcsolatát dolgozta fel, s Cintia feladata volt az istenség megtestesítése a színpadon. – Nehéz egyszerre néptáncolni és légtornázni, mert a levegőben nem egyszerű végrehajtani a kért elemeket. Egy kis néptáncot azért sikerült belecsempésznünk a légi produkciómba. Égi jelenségként az volt a dolgom, hogy terelgessem az embereket, akik néha szeretnének a helyembe lépni, Istent játszani, ám ez nekik emberként nem megy – mesélte a Somogy Táncegyüttes légtornásza. – Nem volt egyszerű a dolgom, a koreográfusunknak voltak nehezen megvalósítható kérései, de mindig megtaláltuk az arany középutat. Volt olyan elem, amit még korábban nem próbáltam ki, de a koreográfia kedvéért megtanultam. Ilyen volt az is, hogy állva kiborultam a levegőben tartó kelméből, és a fiúk kaptak el. Szolnokon nehezített pálya várta, mert a megszokottnál magasabban volt a felfüggesztett anyag, és jobban kilengett, mint azt Cintia várta. Egyetlen próba alatt kellett hozzászoknia az új helyzethez. A hatperces koreográfia alatt az idő legnagyobb részét a levegőben töltötte. – Egy barátnőmnek köszönhetem, hogy rátaláltam erre e hobbira, amit némelyek sportszerűen űznek. Egyetemisták voltunk, amikor talált egy légtornajóga-lehetőséget. Kipróbáltuk és megtetszett nekünk. Ennek már úgy öt éve – emlékezett vissza Cintia. Elmondta: szeret új és extrém dolgokat kipróbálni, s a genetikai hajlékonysága ehhez a tevékenységhez pont adott volt.

Egy rugalmas poliészteranyag, egy kötél és néhány karabiner. Ennyiből áll a felszerelés, amit több méter magasságban függesztenek fel. Cintiának kétféle is van belőle, egy hat méter hosszú piros és egy tizenkét méteres. – Minél hosszabb, annál többféle feladatot lehet rajta csinálni – mondta Cintia. – Nagy belmagasságnál érvényesül leginkább a produkció. Otthon a szabadban gyakorolok, mert a házban alacsonyan van ehhez a műfajhoz a plafon. Ha télen kissé kijövök a gyakorlatból, a hobbim hamar formába hoz.

Elemében van a színpadon Cintia ötéves kora óta néptáncol. Az első foglalkozásokra édesanyja és nagymamája vitték el húsz évvel ezelőtt. – Tánchoz és légtornához egyaránt kell ritmusérzék és erőnlét, főleg ez a közös a két műfajban – mondta. – Korábban is jó volt a fizikai erőnlétem, de amióta bejött az életembe a légtorna, még inkább megerősödtem, főleg a hát- és karizmom. Mindkét tevékenységben fontos a tartás. Egyébként teljesen más mozgásvilág a kettő, nehezen lehet összehozni, de szerencsére nekünk sikerült. Elmondta: mindig is lenyűgözte a mozgás világa. Kisgyerekként táncpedagógus szeretett volna lenni, vagy óvodapedagógus. A színpadon is elemében érzi magát, gyakran látható a Csiky Gergely Színház táncos előadásaiban. Cintia azt is elmondta: még keresi a saját útját. Ha kell a deszkákon, ha kell a magasban, de nem elrugaszkodva a valóságtól.

