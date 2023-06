Robin Hood történetét poénokkal gazdagon tűzdelve, revüszerű látványvilággal, fülbemászó dallamokkal keltette életre hétfőn és kedden a pécsi társulat három kiváló színésze, akik visszatérő vendégeknek számítanak Kaposváron. A zöld ruhás, kapucnis íjász története a tizenéves közönség számára igazi telitalálat volt, hiszen kilépve a hagyományos kesztyűs bábszínház kereteiből, valós szereplőkkel fokozta az élményt. Az előadók hol a történet krónikásaiként, hol szereplőkké vagy éppen zenészekké léptek elő basszusgitárral, trombitával, fuvolával a kézben.

A Robin Hoodhoz kapcsolódó kalandok száma és változatossága ugyan nem pontosan az eredeti klasszikus történet fonalát követte, de ezt teljes mértékben elfedte az a lendület, humor, ötlet- és poéngazdaság, amivel az alkotók elárasztották a közönséget. A nézők dőltek a nevetéstől és fergeteges tapsviharral jutalmazták az előadást.



A Csepűrágók Fesztiváljának első hétvégéjén a Vaszary parkban az új cirkusz műfaj legmeghatározóbb előadói az argentin akrobaták a mano­Amano társaság szédítő magasságokban repítve varázsolta a nézőket álomszerű szürreális világba, majd Nizsai Dániel Pulcinella történetével vonta be a közönséget a játékba.

Az amfiteátrum lehetőségeit kihasználva szervezte produkcióját Anna Krazy észt táncművész, aki a nézők által kifeszített kötelek közt táncolt, majd a Kreatív Kráter Kör szórakoztató gólyalábas produkciójával, akrobalance technikájukkal produkáltak hajmeresztő látványt.

Az esti órákban Chris Blaze tűzninja kápráztatta el a közönséget, aki amellett hogy tűzeffekteket varázsolt, tűznyelő mutatványaival és robbanásokkal forrósította fel nemcsak a levegőt, de a hangulatot is.

A parkban mindemellett egy újrahasznosított játszótér is működött a Guixot de 8 spanyol társaság terveinek alapján. Vasárnap délelőtt az Európát bejárt szlovén Teatro Papelito társulat papírszínházas meséjét láthatta a közönség. A Csepűrágók Fesztiválja tovább folytatódik, június minden hétvégéjén tartogat további különleges előadásokat.