A három napos egyetemi napokat szeptember 29-e és október elseje között szervezik meg a lovasakadémián és a MATE Kaposvári Campusán. Gyuricza Csaba kiemelte, több szakmai konferenciának is szerveznek. A magyar állattenyésztés napjának és a nyúltenyésztési tudományos napnak is helyet adnak, utóbbit 34. alkalommal szervezik meg. Új rendezvényként pedig a precíziós állattenyésztési napot is megrendezik.

Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke az eseményen kiemelte, az egyetemi napokon az állatfajták és a tenyésztési eredmények is bemutatják, valamint népszerűsítik az állattenyésztő szakmát.

Vörös Péter, a MATE Kaposvári Campus főigazgatója a tájékoztatón elmondta, az agrárpályát fontos már fiatal korban megszerettetni a gyerekekkel, ezért a korábbi évekhez hasonlóan a kaposvári általános iskolák első osztályos tanulóinak ingyen belépőjegyet biztosítanak, mely a kiállítás bármelyik napján felhasználható. Vörös Péter hozzátette, a KÁN első napján ismét nagyszabású koncertet szerveznek. Az idei fellépő Majka lesz majd.