Szabó Nikolett lapunknak elmondta, jó ideje kacérkodott már azzal a gondolattal, hogy színházat váltson, döntését azonban nagyon nehezen hozta meg, mert kiválóan érezte magát a kaposvári társulatban.

– Az idősebbek az szokták mondani, hogy fiatalon érdemes több helyen, több mindenben kipróbálni magunkat – hangsúlyozta a fiatal színész. – Azonban nem a bölcs emberek tanácsa miatt döntöttem végül is a színházváltás mellett, hanem azért, mert magam is elérkezettnek láttam az időt erre a lépésre. Belső késztetésem volt arra, hogy máshol is játszhassak, más közegben, más színésztársak mellett is kipróbáljam magam. Tervben volt az is, hogy Debrecenbe megyek majd, de az a tárgyalás nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Közben Nyíregyházáról megkerestek, hogy nagyon szeretnék, ha hozzájuk szerződnék. Az ajánlatuk is csábító volt számomra, és azt éreztem, hogy ezt nem szabad kihagyni, és van keresnivalóm a nyírségi társulatban. Nagyjából beleláttam a nyíregyházi társulat életébe, és azt tapasztaltam meg, hogy hasonló az összetétel, mint itt Kaposváron, és a hangulat is nagyon jó. Kedvesek, befogadóak, most azt érzem, hogy jó helyem lesz ott – mondta a színész.

Szabó Nikolettnek gyorsan be kell majd illeszkedni a nyíregyházi társulatba, június 19-én ugyanis már elkezdik próbálni Molnár Ferenc Delila című művét, melyet a Kaposváron nevet szerzett, s a kaposvári közönség által jól ismert és nagyra tartott Mohácsi János állít színpadra. A próbafolyamat két hétig tart majd, július elsején ugyanis már előbemutatót tartanak a nyírségi városban. A színésznő az előadásban Ilonka szerepét játssza majd. Szabó Nikolett elmondta, a Delila című darabot négy éve már bemutatták volna, de akkor a Molnár-örökösök a premier napján letiltották, mert azt érezték, hogy nem tükrözi megfelelően Molnár Ferenc munkásságát. A jogok azonban lejártak, ezért újra elővették a művet.

A fiatal színésznő nem szakad el teljesen kaposvári kollégáitól. Nyíregyházán a következő évadban mutatják majd be a Bolha a fülbe című előadást, melyet a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeti vezetője, Mészáros Tibor rendez. A nyírségi közönség a Bogyó és Babóca, a Don Juan, a Nők az idegösszeomlás szélén, valamint az Anconai szerelmesek darabban is láthatják majd a színészt. Szabó Nikolett érdeklődésünkre elmondta, a kaposvári színháztól sem szakad el teljesen. Vendégszínészként feltűnik még a Csiky színpadán.