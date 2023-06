Az idei évben a Balaton Soundba olvadt B my Lake legnagyobb színpada, a B Stage is komoly lineuppal büszkélkedhet, ugyais olyan fellépők váltják egymást, mint Charlotte De Witte, Carl Cox, Joseph Capriati, Adam Beyer, Sam Paganini, Dubfire, Satori live vagy Artbat illetve Pan-Pot.

Új helyszínek a felhőtlen szórakozáshoz

A fergeteges sztárfelhozatal mellett egy megújult vizuális köntösben éled újjá idén a fesztivál. A világsztárokkal gazdagon ellátott Heineken Balaton Sound Nagyszínpad például - a legnagyobb nemzetközi elektronikus zenei fesztiválokhoz hasonlóan - egy hatalmas ledfallal varázsolja majd el a közönséget.

A Soundon mindenki különleges vendégnek érezheti magát, mondjuk a partikkal dúsított különleges, exkluzív környezetet és kényelmi szolgáltatásokat kínáló VIP helyszíneken, mint például a Las Vegas Casino Events VIP, ahonnan a nagyszínpad programja is élvezhető, éjszaka pedig közkedvelt magyar DJ-k pörgetik a lemezeket, mint Dedmani vagy Jumodaddy, vagy a VIP Sunset Beach, ahol napozhatunk, benevezhetünk egy frissítő thai masszázsra vagy csobbanhatunk a Balatonban. A Lost in Jungle VIP -ben egy elvarázsolt, paradicsomi hangulatba tévedhetünk és követhetjük innen az underground elektronikus zene rajongóit vonzó B Stage programsorozatát.

A látványvilágot színesítik majd a fesztivál területén fel-felbukkanó utcaszínházak, a levegőben repkedő papírsárkányok, illetve a vízparti kifutón három fashion designer csapat – Kata Szegedi, a TheFour és a NUBU - mutatja be kreációit különböző napokon, egy nappali és egy éjszakai show keretében, közvetlenül a Nagyszínpad programja előtt, illetve után, Lakatos Márk art direktor celebrálásában. És rendkívül látványosnak ígérkezik az európai szinten is egyedinek mondható drónshow. Az előre programozott elemekből felépülő égi látványosságban többszáz mozgó drón, sok millió színösszeállításban rajzol alakzatokat Zamárdi egén.

Új színpad, hatalmas buli!

Egy új színpaddal is színesedik a Sound idei kínálata, ahol naponta ikonikus party brandek váltják majd egymást. Az első napot a Masquerade indítja olyan előadókkal, mint Claptone, Nora en Pure, Tini Gessler, Ferreck Dawn és Andrea Lane. Másnap érkezik a Next Level, és a programban ott lesz Tschami, Dimension, Matroda, Sullivan King, Dublic & B'Andre - special basshouse DJ set, Nosphere & Skrude és Gemcamp & Bevild. Őket a Rave Culture követi és a színpadon Will Sparks, W&W, Dubvision, AXMO és Olly James gondoskodik majd a fesztivál hangulatról. A Sound utolsó napján pedig a Q- dance veszi át a helyszínt és olyan nevekkel zárja a Balaton-parti bulikat, mint Sub Zero Project, Ran-D, TNT, Frontliner Rebelion és Sefa Hosted by Villain.

Még csak most indul be a nyár

– Zamárdiban idén még nem indult be a szezon, a Balaton Sound azonban meghozza a vendégeket – mondta Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. A szervezők idén is a kulturált fesztiválozásra helyezik a hangsúlyt, amelyre 2018-óta tudatosan törekednek.

– Óriási kezdeményezésről van szó. Amikor bűnmegelőzésről beszélünk, saját felelősségvállalásunk kimarad ebből a témakörből. A társadalmi felelősségvállalás jegyében nagy dolog, hogy ötven fő jelentkezett arra, hogy a fesztivál ideje alatt kábítószer fogysztás, a szexuális visszaélések, és a testi épség megőrzése témakörében segítse a fiatalokat – mondta Molnár István Jenő, safety first nagykövet a terület bejárásán szerdán, amelyet a rendezvény névadója méltó születésnapi rendezvénynek tart: több új terméket is megkóstoltatnak majd a résztvevőkkel, közöttük alkoholmentes hűsítőket is.