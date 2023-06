Filmvetítésekre, koncertekre, workshopokra és örömzenélésekre várja az érdeklődőket a Szellősréti Kisfesztivál, amelyre augusztus 25. és 28. között kerül sor Bálványoson - tájékoztatták a szervezők azt MTI-t.

Azt írták: a Balatonföldvártól délre található Somogy vármegyei településen a zenei programok fellépői között lesz Víg Mihály és a Balaton, Németh Juci és G. Szabó Hunor, Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák is.

A természetközeli helyszínen tartott négynapos, "közösségi erőből fejlődő" rendezvénysorozat keretében a faluházban zajló Mozinet Kisfesztivál az elmúlt évek számos filmsikerét, köztük magyar alkotásokat vonultat fel, az esemény résztvevői találkozhatnak több film készítőjével - tették hozzá.

Kiemelték, az alkotni, barátkozni, beszélgetni vágyók nappal a workshopokban folyó munkába, este a tábortűz melletti örömzenélésbe is bekapcsolódhatnak, de a fesztivál emellett még számos kikapcsolódásról és feltöltődésről szóló programot, köztük kiállításokat, "erdei hangfürdőket", templomi koncerteket is kínál.

