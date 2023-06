Noha a balett-művészeknek évközben szigorú diétát kell tartaniuk, a színházi nyári szünetben azonban ők is "bűnözhetnek". Persze a táncosok véleménye is megoszlik arról, hogy hol a legjobb a fagylalt a Balatonon. Van, aki Földvárra esküszik, mások Füredre vagy Balatonmáriafürdőre. Hogy kinek van igaza azt nem tudni, annyi azonban bizonyos, hogy most több száz balett-táncos viheti majd el a balatoni fagyi jóhírét saját országába, mert a régióban rendezik meg az év egyik legizgalmasabb nemzetközi táncversenyét. A megmérettetés mellett, a művészeknek lesz arra is idejük és módjuk, hogy megismerjék a régió nevezetességeit és kulináris kínálatát is. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy nemzetközi szinten még ismertebb legyen a Balaton színes turisztikai palettája - mondta Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség alelnöke.

Mint ismert: Veszprém ad otthont annak a nemzetközi gyermek-és ifjúsági korosztály számára rendezett balettversenynek, amely június 26-a és 29-e közt zajlik majd neves szakmai zsűri részvételével. A cél a tehetséggondozás mellett a hazai balettoktatás-, és művészet népszerűsítése. A támogatóknak, illetve a Veszprém-Balaton Európa Kulturális Fővárosa pályázatból adódó lehetőségeknek köszönhetően a 16-18 évesek junior grand prix-jét 2000 euróban határozták meg, a 12-16 éves kategóriánál pedig 1000 eurót lehet hazavinni. A pénzen kívül persze hatalmas nyereség, hogy a zsűritagok személyében olyan balettmesterekkel találkozhatnak a növendékek, akiktől rengeteget tanulhatnak már ebben a néhány napban is. Mivel a résztvevőket Balatonalmádiban szállásolják el, az esemény egy felejthetetlen balatoni élményekbe csomagolt balettverseny lesz rengeteg külön programmal, strandolással, vitorlázással és lehetőség lesz arra is, hogy a gyerekek megkóstolják a Balaton Fagyija verseny győztesének finomságát, hiszen idén egy Balatonalmádiban található fagyizó nyerte a kulináris megmérettetést.

A Hungarian Ballet Grand Prix ötlete több pályázatában is szerepelt már. Solymosi Tamás, a Magyar Nemzeti Balett igazgatója szerint: nagyon fontosak az ilyen nemzetközi megmérettetések, mert a versenyekre érkező nemzetközi közönségnek az események sokat megmutathatnak az ország kultúrájából, ráadásul mindez sokat jelenthet a versenyen induló növendékeknek is.

"2013 óta többször is beleírtam az igazgatói pályázataimba a grand prix ötletét, kerestük is a lehetőségeket, forrásokat hozzá, aztán jött a Covid és elsodorta. Mostanra azonban összeállt minden. Számomra mindig is rendkívül fontos volt a fiatalok támogatása, hét éve indítottuk el az Operaház szárnyai alatt a Magyar Nemzeti Balettintézetet, ahová idén is rekordszámú növendék jelentkezett. Ugyanakkor ez a szám azonban messze elmarad attól, ami az én időmben volt jellemző, amikor is nagyjából 1000 fiú és 2500 lány felvételizett balettre. Most körülbelül csak ennek a tizede akar balettművész lenni." - mondta Solymosi Tamás.

A Magyar Állami Operaház Balettnövendékeiért Alapítvány egyik feladata most az, hogy olyan dolgot teremtsünk, ami értékeket hordoz és a jövőbe mutat és ennek hatására még többen akarjanak balettművészekké válni. "Mindig is úgy gondoltam, hogy a balett a világon az egyik legnemzetközibb műfaj, hisz nincs verbális akadály, egy szép mozdulat mindenki számára érthető, átérezhető. Célomnak tekintem, hogy megteremtsük a magyar nemzeti balett utánpótlását olyan táncosokkal, akik itthon képzelik el karrierjüket, de akik a világon mindenhol megállnák a helyüket." - mondta Solymosi Tamás.

Szerinte a versenynek nagy sikere lesz. Ezt mutatják a jelentkezési számok is. Mint mondta: Eddig két tucat országból több százan jelentkeztek a versenyre. A pénzdíjon felül, két tehetséges fiatal felvételi nélkül, teljes ösztöndíjjal kerülhet be a Magyar Nemzeti Balettintézetbe.

Solymosi Tamás lapunknak elmondta azt is, hogy a veszprémi helyszín közel van a Balatonhoz, így a külföldi és hazai táncosoknak lehetőségük lesz arra is, hogy jobban megismerjék a Balaton természeti szépségeit is. Mint mondta ő maga szívügyének tekinti a régió népszerűsítését. "A gyerekkoromat Földváron töltöttem, ha van egy kis szabadidőm, pihenni, feltöltődni most is odamegyek a családommal, feleségemmel és két kislányommal. Számomra az a világ egyik közepe." A természetjárás és a vizisportok mellett, a kulináris élvezeteket is fontosnak tartja a Balatonon. A Balaton Fagyija versenyt, amelynek alapján tíz éve választják meg a régió legjobb fagylaltját, kimondottan jó ötletnek tartja. "Gyerekkoromban Földváron fogalom volt számunkra Sümegi úr fagylaltja. Mindig hatalmas adagot kaptunk a testvéremmel. Kedvencei között ott van a vanília, a citrom, az eper, a csoki és a karamell is.-tette hozzá a balettigazgató.