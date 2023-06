– Több szempontból is fontos, hogy a rajzszakkörösökkel megjelenjünk a rendezvényen, hiszen Rippl-Rónai József az egykori kaposvári főgimnáziumba járt, ami a jelenlegi Táncsics. Azzal szeretnénk tisztelegni előtte, hogy az ő alkotói korszakát idézzük meg. Ezenkívül nem titkolt szándékunk, hogy a tanítványainkat is bemutassuk a fesztiválon. Matematikából, természettudományokból és sok tantárgyból tanulmányi versenyeken vesznek részt, de a miénk egy tehetséges gárda az alkotótevékenységben is – mondta Lukács-Bóli Eszter, a Táncsics Gimnázium rajztanára. A fesztivál névadójának kukoricás korszakából készítettek papírmontázst a festő Tavaszi munkálatok című képe alapján.

Táncsicsosok kukoricás képeket alkottak.

Fotó: Muzslay Péter

– Egy háromdimenziós, illuzionikus street art projektben vagyunk, amelyet majd egy nézőpontból kell nézni. A perspektívikus torzulásnak köszönhetően „kiemelkedik” majd a nárcisz, amely szorosan kapcsolódik Kaposvárhoz – mutatta Csincsi Arnold, a Zichy festő szakának vezetője.

Az Anker ház és a múzeum előtt is folyamatosan járt az alkotók kezében az ecset. Bene Zsolt is kitelepült közéjük; az eredetileg kőműves és burkoló szakember apró darabkákból rak ki képeket.

– Egyik télen próbáltam ki, hogy tudok-e ilyet csinálni. Sorban nekiláttam és nagyon megtetszett. Egyelőre hobbi, de szeretném megmutatni másoknak is – mondta a mozaikművész.

A jó munkához zene is dukált pénteken, kinek alkotás közben a fülhallgatóból, kinek a színpadról szólt a ritmus. Az Európa parkban többek között a civilek és a tehetségnap sztárjai léptek fel napközben.