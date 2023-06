Az elmúlt évek sikereit követően, idén június 4-től szeptember 3-ig ismét versektől lesznek hangosak a balatoni vasútállomások. A balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület szervezésében megrendezett Vers a peronon kulturális kezdeményezésnek köszönhetően magyar költők verseit kiváló művészek előadásában élvezhetik az utazók.

Az idén is a nemzeti összetartozás napján indult a program, melynek keretében szeptember 3-ig összesen 33 vers emeli az utazás élményét.

A nyári hónapokban harminc Balaton környéki vasútállomáson hallhatók Ady Endre, Babits Mihály, Kemény István, Kosztolányi Dezső, Nemes Nagy Ágnes, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, Romhányi József, Szabó Lőrinc, Varró Dani, Weöres Sándor és Zelk Zoltán költeményei. A verseket kiváló művészek: Baj László, Bodor Áron, Cserhalmi György, Csuja Imre, Ecsedi Erzsébet, Für Anikó, Gáspár Sándor, Holecskó Orsolya, Korhecz Imola, Likó Marcell, Mihály Huba, Mihály Péter, Mihály Regő, Müller Péter Sziámi, Nagy Péter, Őze Áron, Szarvas József és Tóth Ildikó mondják el.

Hangosbemondón csendülnek fel a szebbnél szebb magyar versek, s egyaránt hallhatja az utazóközönség az északi és a déli part vasútállomásain is a szezon végéig. Az utolsó vers szeptember 3-án csendül majd fel. A szervezők arról is beszámoltak, hogy az idén bővült a versmondó programba bevont települések száma. A balatoni vasútállomások mellett már Sümeg, Tapolca, Veszprém, Zalaegerszeg, Zánka-Köveskál és Zirc állomásain is felcsendülnek az ismert és kevésbé ismert verssorok. Góz Lilla