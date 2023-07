A Somogy Vármegyei Önkormányzat által javasolt, s Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter által odaítélt díjat Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár juttatta el a kaposvári művésznek, akinek fogalma sem volt, mit rejt az óriásboríték. Elsőként a csekkeket, számlákat rejtő kopertákat bontotta fel, s csak később nyitotta fel a meglepetést rejtő küldeményt. Öröme hatalmas volt, a levelet lefényképezve azonnal fel is tette Facebook-oldalára, ahova sorra érkeztek a jókívánságok.

A Békés megyei Újkígyósról származó szobrászművész a közelmúltban érkezett vissza szülővárosából, melynek díszpolgára. A nemzeti összetartozás napja alkalmából készült és felavatott emlékművén a magyarság eredettörténetére utaló, gyönyörű agancskoronát viselő csodaszarvas jelenik meg, a posztamensen pedig az elcsatolt részek neve olvasható. Azt mondta lapunknak: megrendítő volt a június eleji szoboravató; jóllehet, más alkotása is áll már a városban.

Most a Csongrádban lévő 450 lelkes Eperjesnek készít bronz portrédomborművet, mellyel támogatók bevonásával, a településavató Szilágyi Mihály grófnak, Mátyás király nagybátyjának kíván emléket állítani az önkormányzat. Apai nagyanyja, Gyenge Katalin faluja ez, akitől a keresztnevét kapta, így különösen kedvére volt e faladat. Legújabb alkotását augusztusban avatják, melyre izgalommal készül, hiszen felmenői éltek és szerettek e földön…

A szobrászművész a kíváncsi zsurnaliszta miatt hagyja félbe megkezdett munkáját, s tisztítja meg gipszes ujjait. Ez szintén egy portrédombormű lesz, magyarázza. Varga Béla, egykori balatonboglári plébános, pápai prelátus arcvonásai alakulnak nagy szakértelemmel. Az ismert pap nemcsak pasztorálta a híveit, hanem a politikában is jelentős szerepet vállalt egykor. A Nemzetgyűlés elnöke volt, a II. világháború idején lengyeleket, franciákat, zsidókat mentett, emigrációja után pedig az amerikai magyarságban éltette a reményt. A jeles egyházfi Balatonboglár templomában nyugszik, s nevét a helyi művelődési ház őrzi, mely a Magyar–Lengyel Barátság Háza is. Mészáros Miklós polgármester e kulturális intézmény falára rendelte meg az emléktáblát, melyet hamarosan bronzba öntenek.

Egy kaposvári meghívásos pályázaton is indulnak fiával, Csernák Mátéval, aki régóta alkotótársa. Sietniük kell, mert a hónap végén lejár a határidő. A feladat: elkészíteni egy Somssich-emlékmű tervét.

A Kaposvár Városért-díjas Gera Katalint arról is faggattuk: elégedett-e sorsával, hiszen több tucat köztéri szobor, kút és emléktábla őrzi keze nyomát szerte az országban. Kisplasztikái, reliefjei családi otthonok féltve őrzött díszei. A 80-hoz közelítő alkotó azt mondta: boldog, mert egy csodás nagycsalád veszi körül, a művészet pedig valamennyiőjükben ott él. Nemcsak elfogadta mindazt a talentumot, amivel a Jóisten megajándékozta, de úgy véli, helyesen is sáfárkodott vele.

Aki ismeri a szobrászművészt, az azt is tudja róla, a tanítóképző, majd a Kaposvári Egyetem ikonikus figurája lett, főiskolai docensként művészpalánták tucatjait indította el az életbe. S hogy gazdagítják-e egymás alkotásait színész-író férjével, Csernák Árpáddal? Úgy véli, igen. Azon túl, hogy szellemi-lelki társak, egymás első kritikusai is. Azt mondja, Árpád ugyan kegyetlenebben fogalmaz, mint ő, s nem is mindig fogadja el véleményét, de már megesett az is: másnapra, vagy két hét múlva mégiscsak belátta férje igazát.

A művészeti életpályadíjas alkotó kulák családból származik; szülei dolgos parasztemberek voltak; az ötvenes években elég nyomorúságos sors jutott az ügyes kezű, kitűnő bizonyítvánnyal büszkélkedő leánynak.

Édesanyjának köszönhetően azonban bekerült a budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumba. Addig azt sem tudták, hogy ilyen iskola létezik; egy újságban megjelent fotó nyomán a népszerű rádiós műsor, a Miska bácsi leveles ládája nyomán derítették ki az intézmény címét. A 2000 jelentkező közül 120-at vettek fel. Köztük volt Gera Katalin is.

Gera Katalin tanított gimnáziumban, vezetett nyugdíjaskört, volt művészeti főelőadó, színházi díszletszobrász és szabad „fuldokló”, ahogy fogalmazott. Kaposvárra kerülvén, műtermet kapott a várostól – hiszen szobában szobrászkodni lehetetlen vállalkozás. Pályája itt teljesedett ki. Egy-egy művének avatásán – történjen akár a vármegyében, akár Somogyon kívül – az univerzum középpontja Kaposvár lesz, s a Balázs Béla utcai műterem, ahol ég és föld összeér, ahol az angyalok hadán kívül gyakori vendég a múzsa.

Mintha szentélyben járnánk… Gera Katalin szobrászművészről 12 éve egy elegáns kiadvány jelent meg. Tündéri realizmus című esszéjében Csernák Árpád arról is ír, milyen hatással van rá felesége egy-egy kiállítása. Így summáz: „Gera Katalin kiállításain olyan érzése támad az embernek, mintha valamiféle szentélyben járna. Minden szobor azt sugallja, hogy alkotójuk hisz az életben, az emberben, bizalma rendíthetetlen, reménysége kikezdhetetlen, az orgonázó és a lázadó angyal, régi idők asszonyai, szuggesztív, koncentráltan áldást osztó papjai, varázslói, az anyaságot és a test szépségeit felmagasztosító művei.”

Somogyi, Barcsay, Bernáth a mestere

Tanította Somogyi József, kinek megtört testű Krisztusa a miklósi szerzetesek kápolnájának legbecsesebb kincse. Gera a mester javaslatára lett szobrász. A képzőművészeti főiskolán – ma egyetem –, Szabó Iván volt a szobrásztanára, Barcsay Jenő művészeti anatómiát tanított. A tanszéket Páczai Pál vezette, aki mellé mindig odatelepedhettek a tanítványok az Epreskertben, hogy világmegváltó terveikről beszélgessenek. Szikár alakjával olykor Bernáth Aurél is feltűnt, de számukra mindvégig „megközelíthetetlen” maradt.