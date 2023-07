– Egyre többen becsülik azt, amikor az artisták tényleg a bőrüket viszik a vásárra, egész életük munkája van benne, erre a nyolc percre koncentrálnak és semmiféle computeri segítség, vagy filmtrükk nem látható. 1995-óta, amióta a Richter család Magyarországon turnézik, rengeteget tettünk azért, hogy a cirkuszi szakmát megszerettessük újra a közönséggel, hiszen a hetvenes-nyolcvanas évekig rengetegen jártak el a Fővárosi nagycirkuszba is, aztán volt egy „mélyesés” korszak. A kétezres évek óta egyre többen látogatnak el a jó minőségű utazócirkuszokba –Richter Flórián cirkusza telt ház előtt ünnepelte a Cirkuszok Éjszakáját. A gyerekek kipróbálhatták a cirkuszi eszközöket is.

Albert Larisszaa halálkereket és a kézálláshoz használt állványt próbálta ki.

– A kézenállás tetszett legjobban. Járok tornázni és itt meg tudtam mutatni, mit tudok. Mellette lovagolok is – árulta el a kislány. Legnagyobb sikere azonban Matute Alvareznek, a cirkusz komikusának volt, aki nem hagyta, hogy a közönség elaludjon.

– Gyerekkoromban nem jártam olyan sűrűn, de úgy négy éve nyaranta el szoktunk jönni. Mindig ezt a Cirkuszok Éjszakája programot szemeljük ki. Gyakran kiszemel a bohóc, mert többnyire VIP helyre szeretünk ülni, innen jól lehet látni. Van, hogy többször is felszólít a bohóc, voltam már a porondon is. Vidovics Gergely, aki többször megcsillogtathatta rejtett cirkuszi tudását az este folyamán. Rajta és a cirkusz komikusán kívül egyebek mellett a halálkerék akrobatáin, a kardnyelő produkcióján is izgulhatott a közönség. A Richter Flórián Cirkusz 65 fős társulat 50 állattal, 50 kamionnal utazik. A sátormesteri munkát a fia látja el egy 12 fős személyzettel. Lánya az istállóban az állatokra fordít gondot, ahol hat ember segít neki, a szülők az adminisztrációt vezetik, miközben esténként fellépnek. A hatvanöt fős társulat utaztatása komoly logisztikát igényel.