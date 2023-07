A szervezők tájékoztatása szerint húsz helyszínen mintegy száz programot rendeznek. A panorámás, vízparti MOL színpadon fellép az Earth Wind & Fire Experience, Demjén Ferenc, Fenyő Miklós és Szikora Róbert, a Csík Zenekar Presser Gáborral és Karácsony Jánossal, a Budapest Bár és Bródy János.

A panoráma színpadon a Budapest Jazz Club szervezésében érkezik a fesztiválra Hajdú Klára és Szakonyi Milán duója, a Nagy Noémi Quartet, a Nagy János Yancha Trio Gereben Zitával, Elsa Valle és a The Bakary Trio, valamint a Révész Richárd Latin Quartet és Yulaysi Miranda, illetve fellép a MüPa Jazz Showcase idei ZamJam különdíjasa, az Ineffable is. A 15 órakor kezdődő koncertek minden nap ingyenesek lesznek.

Színesíti a fesztivált a Besúgó című sorozatot a szereplőkkel együtt bemutató házibuli, Wannabe és Get Funky party, de még Zámbó Jimmyt is megidézi Peter Srámek Zamárdi szabadstrandján. A Midlife Crisis több évtized magyar dalaival készül, és fellép a Gönczi Gábor vezette Smile Rock Circus is.

Zamárdi kőhegyi kilátójánál ingyenesen hallható a Kiss Tibi vezette Aranyakkord, illetve Járai Márk, aki Cseh Tamás dalait adja elő.

Az irodalmi teraszon Csütörtökön Nyáry Krisztián beszélget Zajácz D. Zoltánnal, a Balatoni Krimik szerzőjével, pénteken pedig őt faggatja majd Szegő János szerkesztő-irodalmár. Szombaton a Ketten a világ végén - Páros transzgrönlandi expedíció című kötetről Tenczer Gábor a szerzőkkel, Vámos Nórával és Rakonczay Gáborral beszélget.

A színház kedvelőit Földessy Margit és a SZINDRA társulat Parti Impro-party című szórakoztató, interaktív improvizációs előadása várja szombaton.

A Zamárdi Kertmoziban csütörtökön a kultikus balatoni filmet, A Pogány Madonnát vetítik ingyenesen. A vetítés előtt Kadarkai Endre beszélget Frenreisz Károllyal a filmről.

A fesztiválon idén elindul a Staropramen Gasztrosétány, ahova a Balatoni Kör a régió legjobb éttermeit hívta meg, a Wine Selection Truck pedig borokkal érkezik.

A Halott Pénzből ismert DJ Venom és vendégei a Rozmaring Kiskert Vendéglő és Pizzériában várják a látogatókat tematikus DJ szettekkel, zenetörténeti kerekasztal-beszélgetésekkel, Zamárdi nyitott éttermeiben, teraszain pedig minden nap más-más helyen bukkannak fel gitáros produkciók.

Megrendezik idén is a II. ZamJam kispályás labdarúgó kupát, szombaton a legkisebbeket a Budavári Palotanegyed várja múzeumpedagógiai kézműves programmal.