Az elnökség Hetesen nemrég megtartott ülésén Pavelka Béla, a település polgármestere egyenesen a falu motorjainak nevezte az időseket, s az értekezlet részvevői szerint más településekre is igaz. Az összkép azonban korántsem megnyugtató, mivel a statisztikák szerint vármegyénkben is egyre több kistelepülést érint az elnéptelenedés veszélye, sok helyütt nyugdíjas közösségek sincsenek, mindezek pedig az adott helyeken a hagyományok megszűnését is eredményezhetik. Az sem adhat okot optimizmusra, hogy a covid előtti időszakban jóval több volt a kulturális bemutatókon részvevők száma. A járvány okozta sokkból lassacskán kezdenek magukhoz térni a nyugdíjas közösségek, és csak remélni lehet, hogy a folyamat nem áll meg, bár a korábbi szintet elérni nagy kihívás lesz a nyugdíjas mozgalom elkötelezettjei számára.

Ezért is nyugtázta örömmel a kulturális bizottságot vezető Buzsáki Károlyné, hogy az idén tizenöt fővel megalakult Gyugyi Nyugdíjas Klub tagjai is ott voltak a somogyvári bemutatón, és hogy a mosdósi szépkorúak is újra bekapcsolódtak a vármegye kulturális vérkeringésébe. Ugyancsak bizakodásra ad okot szerinte, hogy folytatódott a fiatalabb korosztály részvétele a csoportok tevékenységében, amelyre a kercseligetieket hozta fel példaként. A bemutatók tapasztalatait összegezve arról is beszélt, hogy bár az energiatakarékosság miatt a téli hónapokban nem igazán tudtak készülni a csoportok, az előadások döntő többsége igényes felkészülésről és meglepően jó színvonalról tanúskodott. Bár továbbra is az énekkarok domináltak, egyre több csoport zenei, elsősorban is tangóharmonikás kísérettel adta elő a produkcióját. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte, hogy már a korábbi években is felvetődött a gondolat, hogy a hangszeres együtteseknek és szólistáknak külön bemutatót tartanak, azonban részben a covid, az idén pedig a sűrű programok miatt nem fért be a naptárba. Az elnökség újszerű programokkal is igyekszik növelni a kulturális tevékenységben részvevők számát, amelyek közül a nem várt nagy sikerű egyházi énekek találkozója újabb közösségek bevonását eredményezte.

Fotó: Varga László

Csak a közös hangot kell megtalálni



– A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása – idézte lapunknak a középkorban vértanúhalált halt angol humanista, Morus Tamás időt­álló gondolatait Stikel János elnök, aki ehhez kapcsolódóan külön is beszélt a fiatalok minél szélesebb körű bevonásának fontosságáról a civil szervezetek tevékenységébe. – Tapasztalataink szerint a részvételükkel a bemutatók is színesebbé váltak, nem mellesleg a közös tevékenység során a fiatalok belülről látják az idősebb korosztályt – hangsúlyozta az elnök. – Közben megismerik azokat az értékeket, amelyeket ők képviselnek, ezáltal a mindennapi életben is sokkal megértőbbek lehetnek velük szemben.

Stikel János arra is figyelmeztetett, hogy a zártan működő nyugdíjas közösségeket az elöregedés miatt a megszűnés veszélye is fenyegeti, ezért nekik is nyitniuk kell a fiatalabb generációk felé. – Ennek az egyik módja a kulturális tevékenységükbe történő bevonásuk. Számos jó példa bizonyítja, hogy a fiatalok igenis nyitottak erre, csak a közös hangot kell megtalálni velük – tette hozzá.