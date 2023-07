115 éve ezen a napon vette meg Rippl-Rónai József és felesége a Róma villát Dobossy Páltól és nejétől – emlékezik vissza Szita Károly kaposvári polgármester közösségi oldalán. Augusztusban költöztek be, és a híres festő alkotásain keresztül is láthatjuk, mit is jelentett számukra a villa és annak kertje.

Az idei évben további két évforduló fontos évforduló is köthető a Róma villához. 45 éve készült el az emlékmúzeum, az Andrássy-ebédlőt pedig 10 éve adták át.