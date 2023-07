Ajánló 1 órája

Három évtizedet ünnepelnek a természettel harmóniában

A hétvégén tartják a hagyományos Krisna-völgyi búcsút Somogyvámoson. Ezúttal is érdekes programokkal várják a völgybe az érdeklődőket. Többek között közelebbről is megismerkedhetnek a látogatók a biokertészettel, a tehenekkel való foglalkozással, de szórakoztató és informatív színpadi progamok is várják őket a Krisna-völgyben.

Fotó: Lang Róbert

A program már pénteken kezdődik, amelynek programját itt találod. Összegyűjtöttük helyszínenként, hogy milyen csemegék közül válogathatsz. forrás: krisnavolgy.hu

