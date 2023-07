A Dél-Balatoni Kortárs Nyár programsorozat minden évben a fiatal tehetségek, tehetséges kortárs művészek és az érdeklődő lakosság között teremt kapcsolatot, a szervezők azzal a céllal indították el ezeket az eseményeket, hogy a helyiek figyelmét felkeltsék a kortárs művészet iránt, valamint, hogy a települést is becsatornázzák a hazai kortárs művészeti szcénába. Már hagyománnyá vált, hogy a programsorozat egy kiállítással indul, amelyen az elmúlt évek művésztelepén született munkák közül válogat. Az idei tárlatból egyértelműen látszik, hogy a Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency kortárs művészeti szcénába történő beágyazottsága egyre erősebb, hiszen a most kiállított anyag elsőrangú műveket vonultat fel.

A Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency július 31. és augusztus 13. között 9 magyar és 6 külföldi művészt fogad, akik számára ez az időszak nemcsak az alkotás, hanem a kapcsolatépítés szempontjából is kiemelkedő fontossággal bírhat ez a periódus. Ezt megelőzően azonban a szervezők minden szombaton workshopokkal várják az érdeklődőket, amelyeken neves, jól ismert és színvonalas életművel rendelkező alkotók adnak elő.

Az első előadás július 22-én szombaton lesz, amelyen Keresztesi Botond fog beszélni azokról a szürrealista technikákról, amelyeket a két világháború közti periódus egyik legismertebb művészeti mozgalmának képviselői előszeretettel használtak, hogy felszabadítsák az elméjüket. Szó lesz többek között az automatikus írás erejéről, valamint az úgynevezett exquisite corpse (kifinomult holttest) nevű játékról, amely egy olyan kollektív technika, ahol minden résztvevő úgy írt egy vonalat vagy rajzolt egy rajzot, hogy látta volna, mit tett az előző. Ez a módszer lehetővé tette mind a pszichés automatizmus ösztönzését, mind a művészek közötti együttműködés előmozdítását. Keresztesi az előadásában rámutat arra is, hogy ez a technika hogyan állítható párhuzamba a mesterséges intelligencia működésével, majd saját művészetéről is szól.

Ezt követően, július 29-én Batykó Róbert fog előadni, ami azért is lesz különleges, mert a festőművész épp a hollandiai Haarlemben alkot és tölti a rezidenciaprogramját, ezért onnan online fog bejelentkezni. Festészettechnikai workshopjában az olajjal való hengerezést fogja prezentálni, valamint a külföldi residency-k előnyeiről is beszél majd.

Már a művésztelep idején, augusztus 8-án Gresa Márton és Kármán Dániel Németh Lacával kiegészülve fognak előadást tartani a művészettörténetben jelen levő különféle kollaboratív együttműködésekről. Kronologikus áttekintéssel készülnek, amelyben a céhektől indulva egészen a 20. századi művészcsoportokig eljutnak. A workshop végén saját tevékenységüket is ismertetik, amely 2022-ben debütált és Birds of Cool néven fut. A csoport az említett neveken túl Radvánszki Leventével és Norbert Crowfielddel teljes. Öten saját művészeti praxist is visznek, ugyanakkor olykor közös munkákat is létrehoznak.

A Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Art Residency két hetes művésztelepét záró workshopot az idei mentor, Szinyova Gergő tartja majd, aki egyrészt összegzi a tábor tapasztalatait, beszél az elkészült munkákról, valamint a tábor idei témáit bontja ki. Ebben az évben a politikai korrektség, valamint az öröm és élvezet kérdéseit járhatják körül a résztvevők. Az első esetben olyan hívószavak mentén lehet alkotni, mint a mindenki mindenki ellen, a minden ellen és minden mellett, az együtt, egymással, egymás ellen és egymás mellett, míg az öröm és élvezet témája a perszonális és univerzális dimenziókat feszegeti, valamint az egyén és a közösség kérdését is behozza.

Az előadások célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek a kortárs művészet megértéséhez. Az alkotóműhely ideje alatt művészeti foglalkozásokkal készülnek a gyerekek számára, így a legkisebbek is találkozhatnak a művészettel és a kortárs művészekkel a BAR ideje alatt.

Az VI. Dél-Balatoni Kortárs Alkotóműhely és Kortárs Nyár Programsorozat a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális program támogatásával jön létre. A BAR korábbi

együttműködő partnereihez, a KOGART-hoz, a Kultúra.hu-hoz és az acb Galériához idén csatlakozott a budapesti Szlovák Intézet, a Pápai Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium, valamint a Göcsej Nyomda Kft. is. A szervezők azonban továbbra is várják a szakmai, vállalati és művészeti intézmények, partnerek megkeresését, akik nyitottak az együttműködésre, mivel a következő években szeretnék még inkább kibővíteni a programsorozatot, illetve a művésztelep dimenzióját és nemzetközi szerepét is fokozatosan tágítanák.