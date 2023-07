– Tavaly a szilvásszentmártoni FALU Fesztivál keretei között rendeztük meg a találkozót, de idén új helyszínt kellett keresni a programnak – mondta el Lovász Henrietta, a Nemzeti Művelődéi Intézet Somogy Vármegyei Kirendeltségének igazgatója. – A rendezvény is segít megismerni a falusi színjátszók munkáit, így könnyebben körvonalazódik bennünk, hogy melyik társulat fogja képviselni vármegyénket a magyar kultúra napján 2024-ben a budapesti Nemzeti Színházban a Pajtaszínházi Szemlén.

Lovász Henriett hozzátette, Somogyban több olyan felnőtt-társulat is tevékenykedik, akik szívesen színpadra állnak és a közösség összetartó erejét bemutatva olyan darabokat állítanak színpadra, amely a faluról, a közösségről is sok mindent elárul. – A tabi SK. Színkör például egy saját darabbal készült, mint ahogy a nevük is mutatja, saját kezűleg végeznek minden feladatot – mondta. – Ez azt jelenti, hogy mind a díszlet, mind a jelmez, mind maga az előadott színdarab a tagok szellemi terméke. Ez az egyedi forma biztosítja, hogy a régióban egyedülálló produkciókkal szórakoztatják a közönséget.



– Évente több előadást is tartanak a tabi Zichy Mihály Művelődési Központban, és számos meghívásunk van a környező települések művelődési központjaiba, faluházaiba is – emelte ki a házigazda település tevékenységét az igazgató. – A tabiakon kívül színpadra álltak a kaposhomoki Hetvenkedő Hatvanasok, a segesdi Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesület, a Balatonberényért Egyesület Színjátszói, valamint a Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja, akik idén januárban mutatkoztak be Budapesten Szép Ernő Május című darabjával.

– A kiválasztott társulat, melynek tagjai bemutatkozási lehetőséget kapnak a fővárosban, még komoly feladatnak néznek elébe, hisz mint minden évben, Tóth Géza színművész segítségével készülhetnek a januári bemutatóra a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával – tette hozzá Lovász Henrietta.

