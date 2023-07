A rovinji óváros egyik legrégebbi épületének szomszédságában, a szűk Silvano Chiurco utcácskában található Győrfi András néhány négyzetméteres műhelye és galériája. A kaposvári származású férfi egyedüli magyarként alkot a horvát városban, ahol nyaranta több millió turista fordul meg. A művész – többi külföldi alkotótársához hasonlóan – nyitottan él Rovinjban, és a kíváncsiskodókat beengedi műhelyébe, hogy lássák, miként készíti olajfestményeit és rajzait.

– Sokan megállnak, megszólítanak, kérdezősködnek és természetesen elkezdünk „tárgyalni” az alkotásokról, és ha minden jól alakul, akkor üzletet is kötünk – mondta Győrfi András. – Többször előfordult az évek alatt, hogy a látogatóim meghívtak kiállítani Amerikába és Kínába is. Ez egy abszolút kulturális közeg, amit kiváló érzés megélni nyaranta. Lényegesen jobb, mintha mondjuk lógatnám a lábamat valahol a Duna partján – tette hozzá mosolyogva a művész.

Győrfi András gyerekkorában többször is járt az Isztriai-félszigeten, de szinte kivétel nélkül Porečben nyaraltak. Édesapja többször említette neki Rovinjt, viszont nem jutottak el a városba. Bő egy évtizeddel ezelőtt azonban úgy döntött, feleségével elutaznak Rovinjba és felfedezik azt a várost, amelyről fiatalként már sokat hallott, de még nem látott. – Ez valami csoda, még most is libabőrös vagyok, ha erre gondolok – mesélte a kaposvári származású alkotó. – Rögtön olyan segítséget kaptunk itt, ami arra indított minket, hogy ne menjünk tovább. Megtaláltuk azt a helyet, ahol nyáron tudok dolgozni. Elsősorban a munka miatt vagyunk itt, de az itteni lét, a jó ételek, a halak, a tenger, az úszás – hiszen vízilabdás családból származom – mind fontosak – hangsúlyozta Győrfi András.

A festő ottjártunkkor barokk hangulatú képeket készített saját tulajdonú galériájában. A művész azon szerencsések közé tartozik, aki nemcsak alkotóműhellyel, de lakással is rendelkezik a rovinji óvárosban.

Kritikákat is ír

Győrfi András elsőként építészmérnök diplomát szerzett, de a szakmájában nem igazán dolgozott, inkább a művészettel foglalkozott. Élt, alkotott Németországban és Amerikában is. Horvátország mellett alkalmanként Spanyolországban is dolgozik, de vannak kötelezettségei Németországban és Csehországban. Könyveket, novellákat és kritikáit is ír.