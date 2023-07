– A TV”-n futott a „Csak show és más semmi”. Ott nekem rengeteg cirkuszi produkciót kellett hétről hétre betanulni, úgyhogy voltam én is a trapézon. Több méter magasan, biztosítás nélkül, extra produkciókban. Fakírkodtam, volt egy trapézszám, kiskutyákkal is volt produkcióm. Rengeteg mindenbe belekóstolhattam. Kőkemény munka volt és ott ismerkedtem meg a Nemzeti Cirkusz igazgatójával. Most műsorvezetőként rengeteg produkciónál úgy érzem, hogy magam is nézőként vagyok jelen. Oldalról néha meglökdös Réz Tamás, a porondmester, hogy mondanom kell a következő szöveget – nevetett Köllő Babett.

Fotó: TIBOR KOVACS

Az alkalmi műsorvezetőnek a lengőtrapéz produkció volt az egyik kedvence. Különlegesnek tartotta még Fatime és Paczo macskákkal előadott állatszámát, a tizenöt éves zsonglőr, Rico Vargas előadását és Michail Ermakov általános kutyasuliját, valamint a kupolában repülő embereket. Néhány alkalmi cirkuszművész a közönség soraiból is kikerült. Pockorvszky Gergelyt egy táncversenyre hívta Alfonz, a cirkusz újdonsült nevettetője.

– Még sosem volt hasonlóban részem, fantasztikus élmény volt. Break dance versenyre hívott a bohóc. Kicsit furán éreztem magam, de tetszett. Nehéz volt a közönség előtt bohóckodni – mondta Gergely.

Penics Ádám Nagyatádról érkezett, neki is a bohóc tetszett legjobban.

– Korábban is jártam itt, nagyon jó élményeim vannak – mondta a kisfiú. A hét éves Csentes Hanna Norina is nagy rajongója a cirkusz világának, már többször részt vett az előadásokon.

– A bátyám születésnapja alkalmából vagyunk itt. Nagyon tetszettek a légtornászok, a kutyaiskola, a kosárlabdázók és a porondlátogatás is nagyon jó volt – sorolta friss élményeit a kislány.