A régi iskolaépület, a könyvtár, az óvoda és az orvosi rendelő fala is új festést kapott Somogyszentpálon. Négyszemű farkas, dobermann kutya, vízi madár, erdőrészlet és többféle motívum is díszeleg már a közintézmények falain. Az alkotásokat ismert street art művészek, köztük Stark Attila, Nyéki Lajos, Heat Ádám és Váczy Enikő álmodták meg. A munkához szabad kezet kaptak a festők. A település vezetésének annyi volt a kérése, hogy letisztult formákkal és képekkel díszítsék a falakat.

Fotók: Tavi Televízió



– Nagyon kevés településen vállalják be az ilyen fajta művészetet – mondta Poszáné Szabó Edit, Somogyszentpál polgármestere. – Mi egy művészfalut álmodtunk meg, ezért is döntöttünk úgy, hogy „bevállaljuk” ezt a fesztivált. Korábban is sok fiatal alkotó érkezett hozzánk, ez a fajta művészet jól szimbolizálja a fiatalságot, a dinamikát, a bevállalósságot. Azt hittem, hogy a faluban élő időseknek nem tetszenek majd a falfestmények, de mindenki dicséri, és szerencsére egyetlen negatív kritikát sem kaptunk – tette hozzá a polgármester.

Poszáné Szabó Edit elmondta, nemcsak a használatban lévő intézményekre került falfestés, hanem a régi iskolaépületre is.

A rossz állapotú ingatlant szeretnék felújítani, de egyelőre nem találnak forrást, ezért döntöttek úgy, hogy a művészekre bízzák a külső falakat.

A település vezetője kiemelte, a hivatal épületére nem festettek és a tájház is „csupasz” maradt, bár utóbbit szeretnék majd megfestetni a művészekkel. Poszáné Szabó Edit arról is beszélt, már csak néhány középületen maradt üres falfelület, azonban a jövőben is meg akarják rendezni a Street Art Fesztivál. Ha valaki felajánlaná a családi házát, akkor az alkotók arra is festenének különféle formákat.