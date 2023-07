Fotók és videó! 17 perce

Muzsikaszó Karádon, több százan húzzák esténként a faluban

Nemcsak az ország, hanem a világ legtávolabbi pontjairól is érkeztek a karádi Méta Táborba résztvevők. Ausztrál, és japán résztvevője ugyanúgy volt már a tábornak, ahogy most éppen svájci. Természetesen somogyiakat is találtunk a népzenészek között.

Turbéki Bernadett Turbéki Bernadett

Fotó: Németh Levente

Sármány Enikő kilenc éve játszik hegedűn. Szennáról érkezett a karádi 32. Méta Táborba, amely életet hoz a településre. – Nem emlékszem, hogyan kezdődött a hegedű iránti vonzalmam, csak arra emlékszem, hogy mindig szerettem volna játszani rajta. Ez végig kísérte az egész életemet. Már harmadik alkalom, hogy itt vagyok a Méta Táborban. Óriási motivációt ad. Egy ilyen táborban akár fél éves anyagot is meg lehet tanulni. Nagyon jó látni, hogy mennyien csináljuk. A közös összehúzások is feledhetetlen élményt nyújtanak – foglalta össze tapasztalatait Enikő hangszerével a kezében. Ahogy sokakat, őt is Rőmer Ottó tanítja hegedülni a haladó szekcióban. – Nagyjából húsz éve szálltam be. Ez idő alatt nagyon sokat fejlődött a tábor színvonalban, rutinban, előadásokban és a rend is szépen összeállt. Igyekszem tudatosítani a résztvevőkben sok mindent: technikában, gondolkodásban. Akik ide eljönnek, és nem kevesen vannak, megszállott módon szeretik, csinálják ezt – mondta Rőmer Ottó.

A karádi Méta táborban jártunk Fotók: Németh Levente

A vonósok éppen összehúzást tartottak, hogy az esti táncházra minden hang a helyére kerüljön. A népi kultúra azonban lehetőséget nyújt arra, hogy ne csak egy irányba induljanak a fiatalok. Taubert Zsigmond a zenészek szünetében táncmotívumokat elevenített fel párjával. – Nagyvázsonyban élek, Fehérvárra járok hegedülni és a veszprémi Bakony Táncegyüttesben táncolok. Mindkettőt szeretem, ám a zene kicsit előrébb való. Egyiket sem hagynám abba. Hatalmas élmény, mert nagyon sok embert lehet megismerni a hagyományőrzésen keresztül. A tábor erre nagyon jó példa, a közös érdeklődésűeket összehozza. Jók a zene-, a tánctanulások és az esti bulik – sorolta kedvenc időtöltéseit Zsigmond, aki a középiskolások táborát erősíti. A táncosok között azonban az általános iskolások, az alsó tagozatosok is jól érezték magukat. Ott jártunkkor éppen csíki táncokat tanultak. Ezt a koreográfiát is bemutatják szombaton este a szokásos gálaműsor keretében, amelyen 250 résztvevő lép majd fel a népzene jegyében.

