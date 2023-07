Egy kórházi ágy, mellette nővér ruhába öltöztetett viaszbaba. A mellette lévő szekrényben gázmaszk, kötszerek, egészségügyi könyvek kaptak helyet. – Széchenyi Ilona somogyvári származású és a második világháború idején önkéntes ápoló volt, majd hat hónapos terhesen Argentínába emigrált – mesélte Hegedüs Henrietta, a település művelődésszervezője.

Fotó: Kovács Tibor

Hozzátette: a grófnő 100. születésnapjára emlékezve a főúri család egykori kastélyában, ahol most gyógypedagógiai intézmény működik két tárlatot is kialakítottak. Az ebédlőben található a gyógyító munkásságát bemutató kiállítás, az emeleten pedig a Hímezz Magyarra Alapítvány munkáit láthatta a közönség. – 2023. január 21-én Debrecenben nyitottuk meg A Körbeölelt Himnusz kiállításunkat, ahol az első versszakot körbehímezte Árvai Erzsébet mezőkövesdi népi hímző matyó motívumokkal és március 28-án az újrahasznosítás világnapján Mátészalkán Szeleczky Zita terítőjéből készített táskát Réti Éva – mondta el Petrányi Szöőr Anna, a Hímezz Magyarra Alapítvány elnöke. Hozzátette: szerették volna a sorozatot folytatni, így esett választásuk Széchenyi Ilonára.

Fotó: Kovács Tibor

Megjegyezte: a grófnő a vöröskereszt önkéntes ápolója volt a sziklakórházban és egykori kendőjéből Réti Éva szütyőt alkotott, valamint a régi vöröskereszt emblémából táskát, amely a somogyvári kastélyban volt látható. Petrányi Szöőr Anna elmondta: Széchenyi Ilona nagyon művelt több nyelven beszélő grófnő volt, a gyógyítás mellett zsidó családokat mentett a második világháborúban, valamint télvíz idején a somogyváriaknak egy kocsinyi kötött pulóvert küldött. Az első Széchenyi Napokon Zsuffa Tünde Angyal a földi pokolban című könyvét mutatta be, amelyben a somogyvári grófnőn kívül Andrássy Ilona és Edelsheim Ilona személye is megjelenik. Az emléknapon Zahorán Széchenyi Ákos, Széchenyi Ilona fia is részt vett, aki dél-Amerikából érkezett haza az ünnepségre.