1917-ben nagyapám, Hegedűs Péter Pál vásárolta meg ezt a szép birtokot, és 1923-ban annak emlékére állíttatta ezt a kőkeresztet nagyanyámmal, hogy épségben hazatért az első világháborúból – meséli a hetvenen túli Hegedűs László, aki ugyan Hetesen él feleségével, de szíve naponta visszahúzza ősei földjére. A haranglábat a már akkor is lelkes helyi közösség állíttatta csakúgy, mint az első világháborús hősi emlékművet, amelyek szintén megállásra késztetik az arra járót, hogy megpihenjen a fáradt vándor, s hogy emlékeztessen élőkre, holtakra, kiknek szülőföldje e vidék.

Ma már csak néhány ház alkotja az egyébként jól megközelíthető, közigazgatásilag Kaposmérőhöz tartozó Ebédvesztőpusztát, ahova köves út vezet, de talán már másfél tucatnyi lakója sincs. Aki viszont itt maradt, itt keresi boldogulását, és nem költözne máshova. A természetközeliséghez, erdők öleléséhez, a pusztai léthez könnyen hozzászokik az ember. A ház körül megterem zöldség, gyümölcs, s állattartásra is van mód. Hegedűsék is gazdálkodnak. Terem némi szőlőjük, két mangalicát, három lovat nevelnek, libáik is vannak, s kutyák, macskák kedvenc birodalma a takaros porta. Nemcsak az istálló, a pajta is régi, 1888-as évszám olvasható rajta.

Hegedűs László gyakran kiül a szőlőlugas alá, hogy a régiekről merengjen, miközben maga is visszafiatalodik, hiszen az emlékezés öröme még a legmélyebb ráncokat is képes leradírozni a napcserzett arcról. Itt látta meg Isten szabad egét, itt gyerekeskedett, s ahogy fogalmaz: itt kapott mindent, mi jó volt az életében. Szülei öt gyereket indítottak el a nagybetűsbe, ő maga az építőiparban dolgozott vállalkozóként. Az elmúlt évtizedekben folyamatosan javítgatta az öreg házat, s ólakat épített. Édesapjától, aki disznókat nevelt, tanulta meg az állatok szakszerű gondozását, megtapasztalva a kétkezi munka ízét-örömét. Nem tagadja: boldogult is az életben, a pusztai lét folyamatos fizikai és lelki edzésben tartotta és tartja ma is.

Hegedűs László arról is beszélt: családja életén érzi Isten oltalmát. Nagyapjával együtt öt ebédvesztőpusztai férfi vonult be az első világháborúba, ám közülük csak nagyapja tért haza.

A „nagy háborúból” hazatért nagyapja is Ebédvesztőpusztán élt 1945-ben bekövetkezett haláláig, s e jó értelemben vett röghöz kötöttség nem kopott ki a családból. Büszke rá, hogy famíliájának harmadik generációja őrzi az ősi jussot. A földhöz való örök hűség pedig – tudjuk jól – erősíti a gyökereket.

A kereszt, az emlékmű, melyre a négy hősi halott nevét vésték, valamint a harangláb közelében zajlott az ünnepélyes búcsúi mise – immár huszonkilenc éve a rendszerváltást követően. Somos László kaposfői és Portik József hetesi plébános mutatta be a több mint félszáz résztvevőt vonzó liturgiát – megáldva itt élőket és elszármazottakat, és emlékezve a keresztállítókra, valamint azokra, akik karbantartják az Isten dicsőségére emelt köztéri építményeket. Hegedűs Lászlóék folyamatosan szépítették e területet, a család jóvoltából új tornyot, ablakokat kapott a harangláb, melynek harangját elektromos vezérlés szólaltatja meg, és a füvet is Hegedűsék nyírják.

S hogy Hegedűs László, Ebédvesztőpuszta „lelke” miért imádkozott a nagyapja által éppen száz éve emeltetett kereszt tövében? Népes családjáért, köztük az egészségügyben, illetve a rendőrségen dolgozó lányaiért, egészségért, megmaradásért, az ebédvesztőpusztaiak és az elszármazottak közösségért, valamint a világ békéjéért.

Egy az Isten: erre Hegedűsék házassága is bizonyság

Hegedűs László elmondta: saját élete is másként alakult volna, ha nem bízik a Teremtőben. Felesége ugyan református – a kaposmérői gyülekezet presbitere –, ő meg képviselő-testületi tag a hetesi katolikus egyházközségben. A fél évszázada köttetett vegyes házasság nem volt soha gátja a személyes hitgyakorlásnak, hiszen a házaspár előtt is bizonyság: egy az Isten.