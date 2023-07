A könyv címe Egy falat mennyország lesz egy Danuta Jakubiecz-cel készült interjú nyomán, mondta Szentes László, a könyv szerkesztője. A lengyeleknek a háború poklában ugyanis olyan volt Balatonboglár, mint maga a paradicsom. A napló sok érdekességet tartalmazott. A fordítónak a szöveg elmagyarosodása tűnt fel, az írói gyakran használták a „menekült” vagy a „lengyel” szavakat magyarul. A nyelvi meglepetéseken kívül tartalmi újdonságok is találhatók a szövegben.

– Nagyon megfogott, hogy a reményt sohasem adták fel, minden tanév kezdetén hosszan írtak arról, hogy mennyire várják a háború végét – mondta a kötet szerkesztője. – Az írásból olyan szereplő került elő, akinek a látogatásáról eddig nem vagy csak keveset tudtunk, de mondjuk egy fotóról vagy egy aláírásról felismertük. Így derült ki, hogy a lengyel diákokat rendszeresen látogatta a pécsi Zsolnay család egyik tagja, illetve ott járt Bernadotte hercegnő, a jelenlegi svéd király unokatestvére és mások is. Arra is rájöttünk, hogy sok forrásanyagban eddig pontatlan dátumok szerepeltek.

Az egykori diákok, a boglárcsikok közül már csak ketten élnek. Egyikük egy 94 éves orvos, aki idősebb diákként tanította is a többi gyereket. Két hete derült ki, hogy Tadeusz Olszansky újságíró, a Budapesti Lengyel Kulturális Intézet volt vezetője is él egy varsói idősotthonban. Kulturális attaséként és műfordítóként is dolgozott, neki köszönhető, hogy a Pál utcai fiúk Lengyelországban is kötelező iskolai olvasmány. Rövid ajánlót is írt a könyvhöz.

Lech Wałęsa, egykori lengyel államfő a boglári templomban.

Fotó: Lang Robert Kaposvar

Varsói könyvbemutatót is terveztek

Az Egy falat mennyország című könyv kiadása előtt már az utolsó simítások zajlanak. A lektorálás befejezte után július 20-ai határidővel készülnek nyomdába adni a kéziratot, hogy a könyv a nyár végére kézbe vehető legyen. Augusztus 26-án a Lengyel Emlékezet Napján tervezik bemutatni Balatonbogláron, ahol Szentes László előadást is tart a naplóról. A 410 oldalas könyv magyar és lengyel nyelvű szöveget is tartalmaz, illetve színes fotókkal a Balatonnál ma fellehető lengyel emlékeket is felidézi. Kaposváron a Lengyel Kulturális Napokon szeptember végén találkozhatunk a kötettel, valamint október elejére tervezik a varsói bemutatót.