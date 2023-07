A poszt leírása szerint Witzmann Mihály országgyűlési képviselő barátaival újonnan alakított együttesben elvállalta a gitáros pozíciót. Mint a posztból kiderül, már meg is tartották elős koncertjüket Balatonbogláron, amely nagy siker volt a képek szerint. Az már most sejthető, hogy a Danger együttes nagy sikerre van ítélve. Addig is nagyon várjuk az első klippjüket, mert a Youtube egyelőre néma...