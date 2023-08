A hazai zenei világ fele játszott a BalatONkoncert keretében az idén

Összesen legalább 55 ezer néző előtt a Balatonon – ezek a száraz adatok jellemzik a legpontosabban, milyen nagyszabású is volt az idén Magyarország legvizesebb minifesztivál-sorozata, a BalatONkoncert ’23.

A nézők számára ingyenes koncertek nagyrészét az idén is a vízen, többnyire az MVM Energiaszínpadon tartották meg az idén egy különleges színpadhajót is használva. Többnyire – de persze nem mindig. A július elején indult és augusztus 20-án zárult programsorozat hat állomásából kettőn ugyanis kénytelenek voltak partra tenni a bulit a szervezők a rossz időjárási viszonyok miatt. Így végül Balatonföldváron és a második fűzfői program során is szárazföldön dübörögtek a koncertek a borúsabb és esősebb napokon.

Ennek ellenére az 54 tervezett műsorból sikerült 54-et meg is tartani július 7 és augusztus 20 között. Mindez azért különösen nagy szó, mert a víziszínpados lebonyolítás miatt ez a fesztivál-sorozat sokkal jobban ki van téve az időjárás viszontagságainak, mint bármelyik másik parti buli. Hiszen ezeket nemcsak vízen rendezik, hanem

a koncertekhez szükséges felszerelést és a fellépőket is elektromos hajókkal szállítják a színpad és a part között a szervezők.

Félszáz tonna cucc és félezernél is több hajóutas

Az idei programsorozaton összesen több mint 52 tonna felszerelést és 584 utast (az együttesek tagjait és technikusait) hozták-vitték a színpad és a part között ingázó, minimum 500 „fuvart” lebonyolító hajókkal. Méghozzá

egy olyan nyáron, amikor a rengeteg zápor/zivatar és vihar miatt nem mindig, vagy nem mindig a kívánt időben lehetett hajózni. Emiatt nemritkán az utolsó pillanatban kellett átszervezni az egész rendezvény logisztikáját.

Néha pedig még magát a helyszínt is.

– Szervezési oldalról ez a víziszínpados, költözködő lebonyolítás sokkal komolyabb kihívás, mint egy hagyományos, parton rendezett fesztivál. Mi hatszor építettünk fel és bontottunk el egy-egy kisebb fesztivált négy helyszínen az idén nyáron. És még azokon a helyeken is újra ki kellett találnunk mindent, ahol már jártunk. Mert Fűzfőn például július elején még a terveknek megfelelően a strandon, a vízben tartottuk a koncerteken az úszó színpadon, de augusztus elején az időjárás miatt partra kellett szállnunk és oda kellett kipakolnunk mindent a hajóról – mondta el Lénárt Attila, a BalatOnkoncert ötletgazdája és főszervezője.

Földvárra is hiába vitték át az MVM Energiaszínpadot július végén, az erős szél és az eső miatt szintén nem lett volna biztonságos a vízi lebonyolítás, így ott is partra kellett áthelyezni a bulit, az utolsó pillanatban rendelve színpadot, fedést, hangosítást és mindent.

A legnagyobb közönség előtt a július eleji kenesei nyitóbulin a Zanzibár és a Republic, illetve az augusztus közepén rendezett füredi programon fellépő Anna and the Barbies és Paulina játszott: azokon 2500-3500 ember is tombolt egyszerre a parton.

De az Első Emelet, a Carbonfools, a Lóci Játszik, az AWS, a New Level Empire és a V-Tech műsorára is 1000-1500 főnél is népesebb közönség gyűlt össze. A rendezvénysorozat 18 programnapján több mint 55 ezer ember vett részt legalább egy-egy ingyenes koncert erejéig.

Koncertek pancsolás közben

De nemcsak a nézők, hanem az előadók is imádták a vízszínpados bulikat. A fűzfői strandbulin például – ahol a nézők a derékig érő vízből élvezhették a koncerteket – a fellépők is kihasználták a lehetőséget, és maguk is csatlakoztak a fürdőzőkhöz. Méghozzá a műsor közben!

A ManGoRise énekese, Bartha Ákos például egy SUP-deszkán lovagolva nyomta a show-t, Cozombolis Péter pedig az úszó színpadra hívta fel a rajongóit, ahonnan egy kis táncolás után bombákat ugrottak vissza a vízbe.

A ManGoRise tagjai a szervezőktől kölcsön kapott vitorláshajón is aludtak, hogy minél tovább élvezhessék a balatoni kiruccanást, sokan pedig órákkal, néha fél nappal is korábban érkeztek, hogy Balatonozzanak, strandoljanak a koncert előtt.

Ahogy tavaly, úgy az idén is minden fellépő imádta a víziszínpados bulit. Ezt bizonyítja többek között az is, hogy amikor Keresztes Ildikó füredi fellépését az énekesnő hangszálgyulladása miatt le kellett mondani, 2 órán belül hárman is jelentkeztek, hogy azonnal beugranának a helyére. Közülük végül az épp angol koncertekre készülő Dirty Slippers lépett fel (az idei programban már másodszor) a megüresedett péntek esti füredi idősávban, az Ullie zenekar pedig csak úgy, mintegy ráadásként játszott még egyszer az augusztus 20-i záráson. (Ezzel egyébként a tehetséges kárpátaljai zenekar elegánsan keretes szerkezetbe is foglalta az idei programsorozatot, hiszen a legelső idei koncertet is ők nyomták július 7-én, szintén Balatonkenesén.)

A programsorozat vonzerejét és családias hangulatát bizonyítja az is, hogy az épp a Balatonnál nyaraló Olive Brooke dán/svéd énekesnő – akinek Sparrohs nevű formációja meglehetősen ismertnek számít német nyelvterületen – egyszerűen odasétált a szervezőkhöz Fűzfőn, és megkérdezte, nem játszhatna-e esetleg a színpadon egy órát teljesen ingyen… Nos, természetesen játszhatott. Így az idén már egy (nem is akármilyen kvalitású!) külföldi sztár is fellépett az egyre népszerűbb programsorozat keretében.

A BalatONkoncert családias hangulatát azonban nem csak a fellépők élvezhették, hiszen a szervezők az idén is közvetlen kapcsolatot biztosítottak az előadók és a nézők között. A rendezvénysorozat kiemelt támogatója, a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából szervezett „Legyen szerencséd a sztárokhoz!”-játék keretében sokan találkozhattak kedvenceikkel, közös fotót is készíthettek és/vagy a színpadon élvezhették a műsort. Mások a rendezvénysorozat főszponzora, az MVM Next „Egy hajóban a sztárokkal” nevű akciója keretében el is kísérhették kedvenceiket a kikötőből a színpadra vagy vissza az elektromos hajókban.

Színpaddá változó Transformers-hajó

A BalatONkoncert legnagyobb sztárja azonban nem a fellépők között keresendő, hiszen az egész rendezvénysorozatot nem lehetett volna megtartani, ha nem áll rendelkezésre az a különleges, magyar fejlesztésű hajó, amelyből Transformers-módra ki lehet hajtogatni egy komplett 8x6 méteres, fedett és bevilágított színpadot. A különleges eszköz egy Wia elektromos hajó testsablonján alapul és nemcsak teljes mértékben önjáró (vagyis nem igényel vontatást), hanem önellátó is: nagykapacitású akkumulátorpakkjának köszönhetően akár másfél óráig is képes működtetni a sokezer Wattos teljesítménnyel szóló hangtechnikát és a több tucatnyi lámpát töltés nélkül. Persze, csak olyankor, ha az időjárás miatt nem kényszerül passzív szerepre. Ám az idén ilyenkor sem maradt kihasználatlanul. Az augusztus 20-i hétvégén rendezett kenesei záróbulin például a várható viharok miatt nem jutott főszerephez az eszköz, de a part melletti pontonszínpad mögött ez volt a backstage a fellépők számára – akiket így hajóval hoztak egy hajóra, hogy onnan egy fix víziszínpadra szállva tartsák meg a bulijukat…

Ennél aligha lehetett volna nyáriasabb hangulatú bulit tartani a Balatonon.

A BalatONkoncert kiemelt támogatója a Szerencsejáték Zrt. Főszponzor az MVM Next. További támogatóik: Petrányi Autócentrum, Alcorythm, Linerin, Seiko.

A BalatONkoncert ’23 fellépői voltak

Ullie, Dirty Slippers, Zanzibár, The Anahit, Nagy Bogi, Lola, Republic, Belau, Soulwave. Blahaluisiana, Kiara, Lil G, Cozombolis Trió, Kelemen Kabátban, Opitz Barbi, Luca, ManGoRise, Iszkiri, Friday Fever, Jazztelen, AWS, Mihályfi Luca, Solyom Berni, New Level Empire, Hűvös, Navajo Trail, V-Tech, Happy Gang, 4F Club, Cserpes Laura, GwM, Lóci Játszik, Sparrohs, Lunda, Anna and the Barbies, HoldEső, Four Bones Quartet, Paulina, Kárász Eszter/Eszterlánc, Intermezzo Jazzquartet, Dalköltők Társasága, Exotic, Első Emelet, Keep Floyding Band, Filtol Rock&Roll Band, Andorai Péter és a Graceband, A Nyughatatlan, Ati Edge and the Shadowbirds, Majré, The Carbonfools, DJ Matthew

BalatONkoncert ’23 turnéállomások

07 07-09 Balatonkenese

07 15-16 Balatonfűzfő

07 21-23 Balatonföldvár

08 03-06 Balatonfűzfő

08 11-13 Balatonfüred

08 18-20 Balatonkenese

