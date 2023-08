Mészáros Tibor művészeti igazgató az új évadban tervezett előadásokról számolt be. Mint mondta, nagy reményekkel várja a Zakariás Zalán rendezte A képzelt beteg előadást, ahogyan a Kamaraszínházba tervezett Csoportterápiát is. De az Ilja Bocsarnikovsz rendezte Sirály című előadás is ígéretes. Mészáros Tibor rendezi az évad végére tervezett Csókos asszonyt, de továbbra is műsoron marad az Apa is. Az ülésen elhangzott: csecsemőszínházi előadás is indul a Csikyben Hupli! néven, és látható lesz a Túl a maszathegyen valamint Sarkadi Kiss János rendezésébe az Aladdin című látványos produkció. A kaposvári élmény ezúttal is útra kel, hiszen Győrbe viszik a Madagaszkárt és a Lázár Ervin program keretében visszatér a Brémai muzsikusok is.

Az idei évet úgy tervezik a kaposvári színházban, hogy nem lesznek olyan mértékű megszorítások, mint az előző évadban/ s „csökkentett üzemmódra” sem lesz szükség, hangzott el a társulati ülésen.