A tizedik osztályos fotós, valamint a divat-és stílustervező szakos diákok mindjárt a bejárat mellett gyülekeztek hétfő reggel. A leendő alkotók ötleteiket gyűjtötték csokorba egy közös projekthez. – Népmesék feldolgozása a feladat, ebben a környezetben a helyi motívumokat felhasználva kell egy saját alkotást létrehozniuk. Ehhez gyűjtjük az ötleteket, igyekszünk összeszedni az anyagokat hozzá. Kicsit újszerű ez a feladat, mert a gyerekeket csoportmunkára igyekszünk bírni, mondta kérdésünkre Horváth Bettina a kaposvári Zichy tanára.

Fotó: Lang R.

Az egyik portán a kerámiaműves diákok vetették papírra ötleteiket. – Egy olyan munkát kell elkészíteni, amit a skanzen területén található népi eszköz ihletett, de úgy dolgozzák fel a tanulók a témát, ahogy korábban még nem láthattuk – magyarázta a kerámiaműves diákok feladatot Horváth Balázs művésztanár.

Az egyik tanuló egy köcsögöt igyekezett újraálmodni, míg egy másik diáklány egy kuglófforma elkészítését tervezte meg, amelyet úgy álmodott meg, mintha az egy fonott kosár lenne. Az is feladat volt, tette hozzá a pedagógus, hogy a minták felviteléhez ne a festést válasszák, hanem a legrégibb díszítési eljárást, vagyis a plasztikus mintakészítést. Tehát a tárgy felületére karcoltak, hengerelővel vagy benyomással készítettek motívumokat a kerámiaműves szakon tanuló diákok.

Fotó: Lang R.

A fiatalok – akiknek hamarosan új tantárgya lesz a néprajzi ismeretek – magukba szívhatták a hangulatot és szabadon bejárhatták a néprajzi gyűjteményt, hogy ötleteket gyűjtsenek az alkotáshoz. Többen okostelefonjukkal készítettek fotókat az érdekesnek tűnő eszközökről, amelyet aztán papírra is vetettek. – Ez egy nagyon jó lehetőség, mert a természetben lehetünk és inspiráló a környezet. Modernebb feladatokat kapunk itt és ez szerintem majd hasznos lesz, ha majd olyan munkát kapunk az iskola elvégzése után, ami nem hétköznapi, vélekedett a tizenegyedikes dekoratőr tanuló Kovács Alexandra.

Fotó: Lang R.

Az öt napos táborban 59 diák és 8 tanár dolgozik a skanzenben, amely során néprajzi motívumokat gyűjtenek, s ezekből készítenek el egy saját munkák a fiatalok. – Többféle technikával dolgoznak a diákok, attól függően, ki milyen szakra jár. A fotósok nyilván képet készítenek, az animációt tanuló diákok pedig számítógéppel dolgoznak, de a grafikusok, dekoratőrök és festők is itt vannak, mondta lapunk kérdésére Bozsogi Tibor táborvezető. Hozzátette az itt készült munkákat majd egy kiállításon mutatják be. A Zichy Mihály Szakgimnázium és a Szennai Skanzen közös projektjét, amely keretében most is alkotnak a fiatalok a néprajzi gyűjteményben tavaly Múzeumpedagógiai Nívódíjjal tüntette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkársága.