A gabona feldolgozásának menete, a kenyérsütés fortélya nem csak a legkisebbeket, hanem a szülőket is lenyűgözte a Szennai Skanzen bemutatóján, ahol bepillantást nyerhettek az érdeklődők a cséplésbe és a kézi őrlésbe is. A dagasztástól a kelesztésen át a sülésig ízelítőt kaptak a szakmai tudnivalókból. Kovács-Hegedűs Elvira, a skanzen munkatársa hangsúlyozta: olyan programot kívántak szervezni, amely valamennyi korosztály érdeklődését felkelti.

– A gyerekek játékosan újdonságokat tanulhatnak, közösen éljük át az élményeket, s ugyanakkor fontosnak érzem a hagyományőrzést is – mondta Szalai Gergő, aki feleségével és három gyermekükkel látogatott a skanzenbe. – A Balaton-parton nyaralunk, szombaton már jártunk itt. A családnak úgy megtetszett a környék, hogy visszatértünk. A mai napon annyi mindent láttunk, hogy van egy olyan érzésem, később ismét ellátogatunk a skanzenbe. A kenyérsütés nekem is nagyon tetszett.

Az érdeklődök megtudhatták, mitől varázslatos a ropogós kenyér. Tóth Krisztina szerint a szerető szívtől, amivel dagasztják a mindennapi betevőt, és nyilván az alapanyag is lényeges. A látogatók megkóstolhatták a friss kenyeret, amit szilva-, eper- vagy baracklekvárral kentek meg. A gyerekek közben Bálint Angelika irányításával aratódíszeket készítettek, míg Schroth Ferenc a rozsszalmás tetőfedés rejtelmeit mutatta meg nekik.