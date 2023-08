Nemzetek Fesztiváljával csatlakozott Marcali a Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozathoz. A tánc, a zene határokon átívelő összekötő szerepét és a szavak nélküli kifejező erejét fogalmazta meg köszöntőjében Móring József Attila kormánybiztos, országgyűlési képviselő, Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke, és Sütő László, Marcali polgármestere is.

Az együttesek kiállítások, menettáncok, fellépések keretében mutatkoztak be több helyszínen is. Magyarországot, illetve Marcalit a Baglas Néptánc Együttes képviselte. A romániai Maroshévízről egy magyar és egy román csoport is érkezett: a Flori Toplitene énekkar, valamint a Csillagszem néptánc csoport, többségében 10-14 éves fiatalok részvételével – tudtuk meg Csűrős Emese-Noémi csoportvezetőtől.

Az Arletta Polana vezette lengyel Krotoszanie néptánccsoport tagjai szinte egész Európát bejárták nemzetközi fesztiválokon fellépve, és többször vendégeskedtek Marcaliban is – Krotoszyn és Marcali testvérjárási együttműködés keretében.

A horvátországi Medulinból a kortárs modern táncokat előadó Pirueta Táncstúdió táncosaival érkezett Suzana Racan Stern csoportvezető. A csoport nem csak táncokkal mutatta meg magát, hanem a horvát gasztronómiából is hozott ízelítőt a fesztiválra.

A csehországi Velká nad Velickouból az ottani Alapfokú Művészeti Iskola tánccsoportja mutatkozott be. Bereczk Balázs, Marcali alpogármestere elmondta: Petr Smidrkal polgármesterrel Velká nad Velickou és Marcali testvértelepülési együttműködéséről is tárgyalnak.

A Nemzetek Fesztiváljához kapcsolódó kísérőprogramok a Veszprém - Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa alapvetéseire épültek, mint a kreativítás, a kultúrához való hozzáférés, a történelmi értékek kortárs jelentősége.

Ennek keretében az összművészeti élményt nyújtó rendezvénysorozat magába foglalta az élő nagykoncerteket, nemzetiségi műsorokat, kiállításokat, a streetfood gasztronómiát, benne réldául interaktív palacsintasütési show-val. A múlt és jövő jegyében voltak az interaktív gyermekfoglalkozások – régi játékokkal, hungarikum játszóházzal Somogy értékeit bemutatva és a legújabb playstation 5 bajnokságokkal, digitális prinker tetoválással. A látványosságot képviselte a királyi élőszobor, az artista gólyalábasok tréfálkozása és a 3D multimédia fényszínház.