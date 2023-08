Folytatódott a Kaposfest a komolyzenei fesztivál Kaposváron, ahol hétfőn több helyszínen élvezhették a programokat a zenekedvelők.

Délelőtt az Együd Árpád Művelődési Központ adott otthont Tóth Endre zenetörténész műismertető előadásának. A Szivárvány Kultúrpalotában folytatódott a program, ahol Gabriel Fauré klarinétátiratát adta elő Enrico Pace (zongorán), Pablo Barragán (klarinéton), Bruno Philippe (csellón), majd a zenészek Józef Wieniawski: G-dúr zongoratriójával is megörvendeztették a klasszikus zene szerelmeseit.

A nap folyamán az Együd Árpád Kulturális Központ színháztermében is élvezhették a muzsikát a fesztiválozók. A változatos napközbeni programot, tartalmas esti követte, hiszen a Szivárvány Kultúrpalotában a Liszt Ferenc Kamarazenekar adott koncertet. Felcsendültek Ligeti György, Arvo Pärt, Bach és George Enescu művei, majd a fesztiválozók a Kossuth tér felé vették az irányt.

Betöltötte a zene és a közönség a teret

A Kaposfest Open Air programjaként a Budapest Jazz Orchestra lépett színpadra a zsúfolásig megtelt Kossuth téren. A környező éttermek teraszai megteltek vendégekkel, sokan vacsora közben élvezték a minőségi muzsikát. De nagyon sokan választottak nyáresti programnak a jazz klasszikusok hallgatását a téren.

Polyák Lilla előadásában Barbara Sterisand, Stevie Wonder és Michael Bublé kedvelt dalait is meghallgathatta a közönség. Az esti szabadtéri koncerten közreműködött az énekes-, színésznő férje Gömöri András Máté is. És nagysikerű koncertet adott a közkedvelt énekesnő Szulák Andrea is.