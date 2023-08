A Magyar Televízió 50 éve, 1973 telén adta le a Katkics Ilona rendezte tévéfilmet, melyet a budai várban, illetve a vácrátóti arborétumban parádés szereposztásban forgattak. A szerzőtől tudom: a filmforgatás egyik napján a helyszínre szállították, így testközelben szemlélhette néhány jelenet rögzítését. Fésűs Éva elámult a színészek remek játékán, közvetlenségén, de a fegyelmezettségükön is.

S hogy miről szól ez az örökérvényű mese? Dínom-dánom ország uralkodója Tóbiás, a „Palacsintás király”, akit Greguss Zoltán alakított, belebukik a kipattant korrupciós botrányba. Merthogy fél évszázada is voltak korrupciós botrányok, mi több: meseként bemutatva képernyőre is kerülhettek. Általában karácsony idején vagy a nyári szünidő kezdetén láthattuk a több mint százperces szórakoztató filmet, s a darabot a kaposvári Csiky Gergely Színházon kívül többek között az egri, a szegedi, a nyíregyházi teátrum és a budapesti Újszínház is bemutatta. A meseregény számos kiadást megért, hangoskönyv készült belőle, de DVD-n is megtekinthetjük a történetet gyerekeinkkel, unokáinkkal, s titkon – szépsége és tisztasága által – még a mi szívünket is megdobogtathatja Kökényszemű Katica (Detre Annamária), nemcsak Éliás királyfiét (Balázsovits Lajos), a térképeken nem fellelhető meseország trónvárományosáét, aki, akárcsak apja, nem volt tudatában, hogy hosszú időn át Derelye főszakács (Kaló Flórián) és az udvarnépet alkotó kiterjedt rokonsága kifosztja a királyi családot a vagyonából. S hogy ki hívja fel a figyelmet minderre? Csöröge, a csörgősipkás udvari bolond (Harsányi Gábor), aki nem hallgathat. Az igazság nyomába szegődik, és lefüleli a királyi éléstár folyamatos dézsmálóit, az ingyenélő, léha sereget.

Képen Fésűs Éva



Amikor kamaszkorom után évtizedekkel később ismét megnéztem a Tamássy Zdenkó zenéivel dúsított tévéfilmet, akkor döbbentem rá: milyen merész volt a köztünk, kaposváriak között élő szerző. A mesejátékban ugyanis Dínom-dánom ország királyi udvartartásának anomáliái s a politikai aktualitások éppúgy megjelennek, mint az emberi jellemtelenségek, gyengeségek. A cenzúra akkoriban is működött, jócskán lehetett volna húzni a forgatókönyvből – jegyeztem meg Évának 90. születésnapján. A gyors- és gépíróból meseíróvá lett alkotó így reagált:

– Érdekes módon csak egy helyen akarták megváltoztatni a már felvett filmszöveget. A király egyszer azt mondta gonosz főszakácsának: „ha sikerül ez a terved, akkor elrendelem, hogy az ország minden konyhaszekrényén állítsák fel a mellszobrodat”. Ezt a részt akarták kihagyatni. Arra próbáltak rávenni, hogy más szöveget írjak, és pontosan úgy mozogjon a király szája, ahogy az eredeti felvételen. Azt mondtam, én erre képtelen vagyok; így a szöveg benne maradt az alapelképzelés szerint, s érdekes módon nem dőlt össze tőle a Magyar Televízió épülete.

A meseírót arra is emlékeztettem: a 70-es években igencsak a három T időszakában (támogat, tűr, tilt) voltunk…

– Azt vettem észre, hogy különösebben nem támogattak, de nem is tiltottak, így én a tűrt kategóriába sorolhattam magamat. Amikor a rádió és a televízió rendezői, műsorszerkesztői meglátogattak Kaposváron, nyomban elmondtam: templomjáró emberek vagyunk, a fiam Pannonhalmán tanul, de ha ez akadály, akkor már most mondják meg, mert én továbbra sem változtatok egyetlen mesémen sem… Azt felelték, ehhez nekik nincs közük, a hitem, a vallásom gyakorlása az én magánügyem.

S ha már palacsinta… a beszélgetésből kiderült: a mesefigurák megálmodója, Tüske Böki, Csacsi Tóni, Szélfiúcska és A palacsintás „keresztanyja” bizony nem tud palacsintát sütni. Nem is akarta ellesni a fortélyokat, hiszen férje, Temesi Lajos bámulatos technikai tudással készítette a palacsintát.

A palacsintás király népszerűsége ma is töretlen. Ezzel a szerző is tisztában volt. Öröme tetéződött, amikor megtudta: az egyik iskolában három mű közül kellett kiválasztaniuk a gyerekeknek, melyik legyen a kötelező olvasmány, és A palacsintás királyt választották. – Amikor óvodások, iskolások között vagyok, úgy érzékelem, hogy kedvelik a jó meséket, s nem a szörnyekkel teli történetekre vágynak – summázta egyik találkozásunkkor, de kiegészítettem: azért azokat sem vetik meg. A horror, a pszichothriller sajnos egyre közelebb kerül a diákokhoz…

-Pedig nem tesznek jót a gyerekléleknek. A szülőknek, pedagógusoknak mindent el kell(ene) követniük, hogy értékes művekkel találkozzanak védenceik.

– A mesék által ismerhetjük meg a világot, a valóságot. A jó és a rossz tulajdonságokat, és azt is, hogy a jóért, a boldogságért küzdeni kell. A jó nem magától győzedelmeskedik, azért tenni kell. A boldogság nem röpül csak úgy a szívünkbe. Nem tétlenkedhetünk. A jóért való küzdelmünket nem adhatjuk fel – summázott, arra is utalva, hogy hihetetlenül megmozgatja a fantáziát, ha tündérek, állatkák, manók, mesebeli lények szövik a történet szálait.

Ez azért különösen fontos, mert a mai gyerekek jelentős hányadának nagyon szegényes a képzelete és a kifejezőképessége is.

A színházak is szerették a mesét, Kaposváron is játszották egykor

Először 1973. december 25-én és 26-án vetítették a kétrészes, zenés filmet a televízióban. A tévéújságban azt is feltüntették, hogy színes filmről van szó. Más kérdés, hogy akkoriban még keveseknek volt színes tévéje. Horányi Barna, a Somogyi Néplap újságírója a lap december 28-i számának tv-néző rovatában egyebek mellett ezt írta:

Kedves Fésűs Éva! Maga Rejtőzködő Szerénység! Utolérte eddigi legsúlyosabb »végzete«: a minden eddiginél nagyobb siker. A palacsintás király így bosszulta meg önt, nem engedi, hogy olyan szerény legyen, ami a névtelenségét biztosítja az utcán, a boltban, bármerre. Kívánom is, hogy minél többen ismerjék föl, lepleződjön le kiléte, mert közvetlenül is szeretni akarják a gyerekek, meg mi, felnőttek is. Nemcsak a meséit, s most A palacsintás királyt, az első filmre vitt meséjét. Az író elválaszthatatlan a művétől, attól, amit alkotott. Engedje meg, hogy sok tv-néző nevében gratuláljak A palacsintás királyért.

Fésűs Éva 1926-ban született Cegléden. Temesi Lajossal kötött házassága repítette Somogyba, 1950 óta élt Kaposváron. Több száz műsora és huszonnyolc mesejátéka került adásba.