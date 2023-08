Idén is megrendezik a Baranya vármegyei városban a közel kétszáz éves hagyománnyal bíró emlékünnepséget, amelynek ezúttal is a Szigetvári Zrínyi vár ad otthont. A szeptember 7. és 16. között megrendezett program visszarepíti a látogatókat Zrínyi Miklós korába, erről hadijáték, végvári jelenetek, tűzgyújtás, színházi előadások, bábszínház, és koncertek gondoskodnak. A hősökre való emlékezés mellett nagy hangsúlyt fektetnek a szervezők a látványra, is, hiszen fényszobrok színesítik majd a vár belső udvarát és koncertet ad a trabzoni Mehter török zenekar is. De megidézik ezekben a napokban a vár ostromát is, a Zrínyi Miklós Hagyományőrző Egyesület tagjai, s természetesen koncertek is várják a betérőket, valamint a program részét képezik sport és családi programok is a Zrínyi napokon.

