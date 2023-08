A mindennapos alkotás mellett a festészet lett a hobbija

Balogh Eszter kétlakisága a hobbijában mutatkozik meg leginkább. Az üvegművész a festészet segítségével kapcsolódik ki.

– Annak, aki művészetekkel és kézművességgel foglalkozik, elengedhetetlen, hogy jól rajzoljon – mondta. – Nem elég az anyagismeret, az, hogy tud bánni az anyaggal, mindennek az alapja a rajz. Tudni kell megfelelően és perspektivikusan ábrázolni. A festészetet nekünk tanítják is, ám az iskolai évek után nem ez volt az elsődleges. Viszont huszonöt év vállalkozás távlatából úgy gondoltam, túlzottan üveges a látásmódom, úgyhogy kitártam az ablakot, és újra elkezdtem festeni hobbiból.

Balogh Eszter három részre osztotta a kiállítását. Így a szakmaiságát, a tradíciót hétköznapi tárgyakkal ötvözve a hobbiját is be tudja mutatni. Festményei tanúskodnak leginkább kétlakiságáról, hiszen a csendéletek és tájképek között több balatonfenyvesi látkép is feltűnik, amelyeket olaj- és pasztelltechnikával készít.

Inspiráló munkák

– A régi világban az üvegvisszaváltás mindennapos volt, s bár működik manapság is újrahasznosítás, nem biztos, hogy annyira odafigyelünk rá – mondta Balogh Eszter. – Az anyagárak az égbe szöktek, mi üvegesek is viszonylag nehéz helyzetben vagyunk. Azért, hogy fenn tudjon maradni egy ilyen szakma, meg kell újulni, hogy a vásárlóerőt megtartsuk.

Eszter a Covid-időszakot is az előnyére fordította. A „Vegyél Hazait!” közösségi oldalon olyan kézművesekkel ismerkedett meg, akik közös projektben gondolkodtak. Amerikai és olasz divatlapok címlapjaira kerültek a közösen készített fashion fotók. Divattervező, stylist, fotós és sokan mások dolgoztak együtt. – Az üvegpillangóim díszes virágok közé kerültek hajdíszként – emlékezett vissza. – A célom az volt, hogy kiderítsem: megállja-e helyét egy kézműves termék egy divatfotózáson, tudjuk-e egymás termékét így népszerűsíteni. Azt gondolom, nagyon jól sikerült, ösztönzően hatott, mert amikor megláttuk egymás munkáit és a gyönyörű ruhákat, ékszereket, az máris inspiráló volt. Gyönyörű modelljeink voltak, úgyhogy mindenki „szerelemből” dolgozott – tette hozzá.