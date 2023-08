Fotós kollégánk Fonyódon készített képe, amely a Páholyból címet kapta is bekerült a Magyarország 365 következő kiállítására. Így a fővárosban megrendezett Atlétiaki Világbajnokság vendégei is megtekinthetik, hogy milyen hátborzongató szépség a Balaton egy vihar után. A rendezvényen 42 alkotást mutatnak be, az elmúlt négy év legjobb pályaműveiből. Németh Levente a beválasztott képet 209 nyarán készítette drónnal. – Nagyon örülök annak, hogy egy világeseményen szerepel a fotóm, de meglepetésként ért, amikor értesítettek erről, mondta Németh Levente. Az pedig külön öröm, hogy a legjobb 42 közé került fotója, tette hozzá.

Korábban már szerepeltek munkái kétszer Stockholmban és egy képét a Duna korzón is kiállították, hiszen Levente rendszeres résztvevője a Magyarország 365 fotópályázatnak. A beküldött munkáin pedig rendre a csodálatos somogyi tájat örökíti meg.

A világ harmadik legnagyobb sporteseményén, az Atlétikai Világbajnokságon közel 99 országból, 50 ezer szurkolóra számítanak, így jó esély van rá, hogy messze viszik Somogy és a Balaton hírét a látogatók.