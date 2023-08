Balatonlelle az egyik legjobb hely a Balaton déli partján, sokan gondolják, és a nyári statisztika ezt meg is erősíti. Júliusi hónaptól kezdve minden parkolóhely foglalt volt, és a szabadtéri rendezvényeken korábbi fotóink is bizonyítják, hogy zsúfolt tömeg tartózkodott a városban. Borsy Eszter is hasonlóképpen gondol a településre, aki közösségi oldalán osztott meg pár gondolatot a csodálatos Balatonlelléről és az itt lakó közösségről.

A település közösségének címzett videójában köszöni, hogy befogadták őket.