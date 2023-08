A Csiky Gergely Színházban gyűlt össze a hazai színházi élet krémje, itt tartották meg pénteken az országos színházi évadnyitót. Fülöp Péter színházigazgató köszöntötte a résztvevőket, akik között olyan közismert és népszerű színművészeket is láthattunk, mint Oberfrank Pál, Nemcsák Károly vagy éppen a kaposvári teátrum korábbi művészeti igazgatója, Bérczes László. Fülöp Péter elmondta, hogy ha a hétköznapi kihívásokkal kell szembenézni, akkor a Csiky Gergely Színházban a megfelelő gazdálkodás eredményeként jó helyzetben van a teátrum. Szita Károly polgármester azt hangsúlyozta, hogy habár viharos időket élünk, mégis példaértékű a színházi emberek részéről, ahogy a legnagyobb válság idején is igyekeztek mosolyt csalni az emberek arcára. Kiemelte: nekünk a békét és az erényeit domborító polgári világot kell megőrizni és továbbépíteni, én erre szegődtem, remélem, hogy a színházunk is.