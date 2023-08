– Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy hagyományainkat ne feledjük és nagy örömünkre a falu lakossága évről évre gyarapodik – emelte ki. A megnyitón elismeréseket adták át „A legszebb konyhakertek” programba résztvevőknek. Sidlovszky Sándorné, Györei Károlyné, Szijjártó Józsefné, Nagy Lajosné, Tősér Béláné, Dumity István és Dumity Istvánné kertjeit díjazták.

A polgármester bejelentette azt is, hogy augusztus 24-én felavatják Csisztatpusztán a Berek Látogatóközpontot is ahol interaktív tárlaton mutatják be a Nagyberek élővilágát, valamint Buzsák népi viseleteit is megtekinthetik az érdeklődők. A focipályán Mezőcsokonyával mérkőztek meg a buzsáki labdarúgók. Este a Madách Színház művészeinek műsorát követően tűzijáték, majd bál várta a búcsúba látogatókat.