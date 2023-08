Majd az Európa park népesült be: kezdésként Panna-bál buborékkoncert csábította a legkisebbeket, és a mini vidámparknak is nagy sikere volt. A Szabadtéri színpadon a Hungarian Rhapsody Queen tribute zenekar adott élő nagykoncertet a legnépszerűbb Queen slágerekből válogatva. A program ideje alatt két szabadtéri kiállítást is megnézhettek az érdeklődők. Az egyik az Európai Kultúrablak volt, mely a fesztiválon résztvevő nemzeteket mutatta be. A másik a Marcali Múzeum várostörténeti képeslap kiállítása volt – Üdvözlet Marcaliból! címmel. Marcali vendéglátósok közreműködésével pedig föld körüli gasztronómiai utazás adta a fesztivál streetfood kínálatát.

A pénteki folytatásban a nemzetek utcai menettáncával egészült ki a fesztiválkínálat. A kísérőprogramok sora pedig a Csupa-Csoda Vándorjátszótérrel bővült, ahol még egy különleges fogaskerekes rajzgépet is ki lehetett próbálni. A Szabadtéri színpadon a Nyughatatlan zenekar adott élő rockabilly nagykoncertet.