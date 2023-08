Hozzátette: már délelőtt befűtötték a kemencét és ebédre friss kenyeret, valamint a gyerekek alkotásait sütik ki. Tóth Tamás, a Desedai Pékség ügyvezetője elmondta: minden évben meglátogatják a lelkes óvodások. – Mindig nagy kíváncsisággal érkeznek és próbáljuk nekik játékosan bemutatni a szakmát, hátha köztünk vannak a jövő pékei – tette hozzá Tóth Tamás. Megjegyezte: augusztus 20-a előtti napokban nagy hajrára készülnek idén is. Húsvét mellett ilyenkor is sok kenyér fogy. – Több száz kenyeret sütünk ilyenkor és rendeltek nagyobb parasztkenyeret, apróbb Erzsébet kenyeret is, amelyet a templomban szentelnek meg – mondta el a pékség tulajdonosa. Megjegyezte: a kenyereik kovásszal készülnek, de élesztőt is használnak, mert így könnyebb irányítani a gyártási folyamatot.