Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy Lettországból, Oroszországból és Szerbiából is érkeztek művészek a 23. Nemzetközi Üvegszimpóziumra Bárdudvarnokra. Örül, hogy megmártózhat ebben a különleges világban. Nemcsak a festői táj az, ami pillanatok alatt elbűvöli az embert, hanem a hely szelleme is jól tapintható: a Goszthony-kúriának és kertjének is van egy olyan aurája, légköre, amelyet az egykor itt élő és alkotó, majd évtizedek során itt vendégeskedő művészek hoztak, s hoznak létre ma is. A Magyar Művészeti Akadémia 20 tagjával tartott kellemes beszélgetésben büszkén szólt a kaposvári művészek értékteremtő munkájáról is, illetve arról, hogyan tudja a város méltó módon ápolni kulturális örökségüket, illetve erősíteni a jeles művészeik kultuszát.- zárja az élménybeszámolóját.