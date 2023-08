Izgatottan várta a nyitókoncertet Kapuvári Veronika barátaival.

– Pécsről érkeztünk, és már hetedik alkalommal látogatunk el a Kaposfestre, mindannyian nagyon szeretjük a komolyzenét – tette hozzá Kapuvári Veronika. Megjegyezte: egy hétre foglaltak Kaposváron szállást, és bejárják a környéket. A Desedán, a Rippl-Rónai-villában már voltak a korábbi években. Bogádi Andrea Budapest mellől érkezett negyedik alkalommal a komolyzenei fesztiválra.

Fotó: Lang Robert Kaposvar



– A muzsika mellett nagyon kedveljük Kaposvár hangulatát, amely magával ragadott minket – mondta el Bogádi Andrea. Barátnője, Vajda Tünde elmondta: gyermekkorában hegedülni tanult. Kiemelte, amióta Várdai István és Baráti Kristóf a művészeti vezetők, azóta minden alkalommal eljön a Kaposfestre.

Augusztus 13–16-a között naponta legalább 150 percnyi komolyzenével várják az érdeklődőket a szervezők.

– A Ligeti-emlékévhez kapcsolódva a szólószonátája hangzott el a nyitókoncerten, valamint Bartók, Brams művei is felcsendültek, hétfőn este Kaposvár várossá nyilvánításának 150. évfordulója alkalmából a Kossuth téren ingyenes könnyűzenei koncerten szórakozhatott a közönség, amelyen a Jazz Orchestra és vendégei, Szulák Andrea, Polyák Lilla és Gömöri András Máté zenéltek – mondta el Hornyák Balázs fesztiváligazgató. Hozzátette: tizenkét ország hatvan hazai és külföldi zenésze mutatkozik be a közönségnek augusztus 16-áig.

– Az idei Kaposfesten fellépő, nemzetközileg is elismert szólisták közé tartozik a francia csellóvirtuóz, Bruno Philippe, a világ egyik legkeresettebb zongoraművésze, Enrico Pace, vagy a Bécsi Filharmonikusok szólófuvolása, Karl-Heinz Schütz – sorolta a világhírű művészek névsorát Hornyák Balázs. A Kaposfest programkínálatát várostörténeti séták, műhelybeszélgetések, előadások, filmvetítés és mesterkurzusok teszik színesebbé.

Fotó: Lang Robert Kaposvar





Fotók: Lang Róbert

Hozzánőtt a város imázsához a fesztivál



1712-ben mindössze kilenc család élt az egykori Kaposváron, Németh István polgármesternek köszönhetően a dualizmus idején számos középület épült, Vétek György polgármester pedig Trianon után megmutatta, hogy a legnagyobb reménytelenségben is van jövő – idézte fel a város történetét Szita Károly polgármester. Köszöntőjében kiemelte: Kaposvár 150 évvel ezelőtt lett rendezett tanácsú város, és új korának szerves része a Kaposfest, amely nagymértékben gazdagította a város kulturális életét. – Közel ötven hazai településről váltottak jegyet, bérletet, és ez azt jelenti, hogy országos és nemzetközi hatóköre lett a rendezvénynek az elmúlt tizennégy évben.



Mesterkurzusok is színesítik a fesztivál programját

Szita Károly polgármester köszöntötte a nyitókoncert vendégeit