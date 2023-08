Tizenkét éve, amikor Varga Zsuzsa elkezdett a gyerekekkel foglalkozni, ugyanitt már bemutatták a Petőfi történetét. Azóta játszották már többek közt a Ludas Matyi, az Egri csillagok, A Pál (Bárd) utcai fiúk, a Négyszögletű kerek erdő, Minden egér szereti a sajtot, és a Made in Hungária, valamint a Keménykalap és Krumpliorr történetét is. Idén Petőfi Sándor születésének évfordulójára emlékezve ismét előkerült a történet.

– A korábbi darabban többségében a mostani szereplők szülei szerepeltek a színpadon. Újrahangszereltük a történetet, mindig egy kicsit a gyerekekre szabjuk az előadást. A mostani darabban a legkisebbek kapták a főszerepet. Jancsi és Iluska szerepét egy testvérpár alakítja, akik már a kaposvári színházban is szerepeltek a Bánk Bán című előadásban.

A darab érdekessége, hogy a főhőst ketten játsszák, nem váltott szereposztásban, a történet egyik meghatározó jelenetében átadják egymásnak a szerepet.

Rangits Péter Kukorica Jancsiként és János vitézként is rutinosan mozog a színpadon, ha kell bátran harcol, és az éneklésben is jeleskedik. Megható a pillanat, amikor Iluskát alakító húgával, Rangits Magdival az Ej a titkos szerelem című népdalt éneklik.

Balázs Ábel játssza a másik János vitézt a darabban, és több jelenetben apukája a partnere, aki egy óriást alakít. – Azért szeretek itt játszani, mert jó érzés, hogy mindenki nagyon megdicsér. Anyukám a zenekarban játszik, és a testvéreim is már sokszor szerepeltek – mondja a hatéves kisfiú. A kilencéves Nagy Janka az idén csatlakozott a színitanodásokhoz, már több előadást látott. – Nagyon jól éreztem magam a próbákon, Zsuzsa is nagyon kedves velünk, és itt együtt lehetek a barátaimmal.

Édesanyja, Kis Zsófia a zenekarban furulyán játszik. – Egy héttagú zenekar állt össze az előadás kedvéért, hisz a darabban vannak olyan zenei részek, népdalok, amelyeket a gyerekek énekelnek. Czigány Tamás kecskedudán, Kriston József tekerőlanton, Balázs Judit hegedűn, Rangits Gábor brácsán, Ház Gergő gitáron, Szőllősi István csellón játszik.



A közel egy órás darabban a zenekarnak, az ötletes jelmezeknek és a gyerekek játékának köszönhetően mesésen kalauzolnak el a gyerekek végig a történet helyszínein, mígnem tündérországba érkezünk. A bárdi fiatalok örömtáncát vastaps kísérte a szombat esti előadás után. Varga Zsuzsa könnyeivel küszködve szaladt fel a színpadra, s az idén sem hagyják szabadulni öleléseik közül a gyerekek. Az előadás Szennában és Kadarkúton lesz még látható. A megható finálé után a rendező Varga Zsuzsát ölelték körbe kis tanítványai.