Lapok és könyvek címmel jelent meg Gyócsi László új kötete. Az öreglaki származású író húsz év alatt ötvenkét lapnak dolgozott. – A Csepelnél kezdtem, amely az egyik legnagyobb üzemi hetilap volt akkoriban – mondta el Gyócsi László. Hozzátette: egykori otthonáról, Öreglakról és környékéről is számos újságcikket írt. – Somogy hemzseg a történelmi múlt értékeitől, és kötelességemnek tartom, hogy származásom miatt ezekről beszámoljak – jegyezte meg az író, akivel augusztus 20-án a Boglári Szüreti Fesztiválon találkozhatunk, majd szeptember 9-én Öreglakon dedikálja új könyvét. A somogyi származású író most sem pihen, újabb történelmi könyvén dolgozik, amely a Rangok és méltóságok címet kapja, és a Kárpát-medence uralkodóit, vezetőit mutatja be.