Több évtizede hagyomány, hogy Mária-naphoz kapcsolódóan búcsút rendeznek Buzsákon. A somogyi településen idén is színes kulturális programokkal kedveskednek a hozzájuk érkezőknek. Büszkén mutatják be hímzéseiket, népi hagyományaikat az ott élők.

Menettánccal kezdődik a buzsáki búcsú augusztus 13-án, vasárnap. Az ünnepi szentmisét követően délután négy órakor a néptáncosok a falu központjából a tájházig táncolnak a vásári forgatagban. A helyi gyermek- és felnőttegyüttesek mutatkoznak be, de érkeznek Szlovákiából is néptáncosok. – A falu is nevezett „A legszebb konyhakertek” programba, és most adjuk át az elismeréseket, fontosnak tartjuk, hogy a hagyományápolás mellett a portákon zöldségtermelés is legyen – mondta el Kara Lajos, Buzsák polgármestere. Hozzátette: a tájházban lehetőségük lesz az érdeklődőknek megismerkedni a vézás, a boszorkányos és a rátétes hímzésekkel, valamint vásári portékát is találnak a kézművesvásárban. A gyerekeket népi fajátékokkal várják. A focipályán pedig Csokonyavisontával mérkőznek meg a buzsáki labdarúgók. Este a Madách Színház művészeinek műsorát követően tűzijáték, majd bál várja a búcsúba látogatókat. – Nagy örömünkre az idei évre tovább gyarapodott a falu lakossága hetven fővel, a rendszerváltás előtt több mint háromezren voltunk, majd 1340-re csökkent a létszám, most 1617 az állandó lakosaink száma – mondta büszkén a polgármester. Hozzátette: csak elvétve találni eladó ingatlant, amely nagyon hamar gazdára is talál. Kiemelte: az óvodában is nőtt a gyereklétszám, szeptembertől három csoportban foglalkoznak a gyerekekkel. Az intézményt tavaly januárban egy épületrésszel toldották meg, tornaszoba, új csoportszoba épült, egy szociális és fejlesztőhelyiséget is kialakítottak. Tizenkilencmillió forintból pedig egy ovisfocipálya is elkészült, és kültéri óvodai játszóeszközöket is vásároltak. A bölcsődében is modern körülmények között várják a kicsiket.

Fotó: Kovács Tibor

– Arra számítunk, hogy a jövőben az iskolában is növekszik a létszám, szükség esetén a tantermeket bővítjük – jegyezte meg Kara Lajos. Számos fejlesztés zajlik most is a faluban. Augusztus 24-én kerül átadásra a Berek Látogatóközpont, ahol interaktív tárlaton mutatják be a Nagyberek élővilágát, valamint Buzsák népi viseleteit is megtekinthetik az érdeklődők. A helyi általános iskolások szeptembertől már egy új, gumiborítású pályán sportolhatnak. – A régi, töredezett, aszfaltborítású, balesetveszélyes kézilabdapálya helyén egy rekortánpálya lesz, ahol focizni, röplabdázni, kézilabdázni tudnak az iskolások, valamint egy futókört és szabadtéri fitneszparkot is kialakítunk – mondta el a polgármester. Hozzátette: ezek a fejlesztések a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében 164 millió forintból valósulnak meg. – Kialakítunk fa- és cserjesorokat, a közterek még zöldebbé válnak, és közösségi okospontok lesznek a település központjában, amelyek elősegítik a digitális felzárkózást – mondta el Kara Lajos.