A Google rendszerében is elérhetővé teszik a virtuális túrát, amely során beléphetnek a színházba. De az Arker Stúdió Építészirodával közös fejlesztés része az is, hogy a virtuális sétán a portrécsarnokban rákattinthatnak a színészek portéira és jobban megismerhetik őket.

Beléphetünk az épületbe, de kipróbálhatjuk a nézőteret is.

Arra is lehetőség lesz, hogy a páholyokra, és a székekre kattintsanak a nézők és kipróbálják, milyen a kilátás nyílik onnan a színpadra. A túrán belül arra is lehetőség van, hogy jegyet váltsanak az előadásokra, illetve megtekintsék a színház repertoárját.

Fülöp Péter azt is elmondta, hogy összekapcsolják a virtuális túrát a Nyári Szilvia ötlete alapján és az ő rendezésében készülő Névjegy portrésorozattal.

Az országosan is egyedülálló fejlesztés augusztus 31-étől lesz elérhető a nézők számára.