A Balaton hangjai címen most megjelenő albumon tizenkét előadó szerzeményét hallhatjuk, akik mind stílusukban, mind mondanivalójukban más-más szemszögből mutatják be a tó sérülékenységét. A sokszínűséget remekül prezentálja, hogy Дevatól kezdve a Jazzboison át Nóvé Somáig nagyon különféle produkciók hallhatóak rajta. És ha mindez nem lenne elég, a kivételes anyagot egy

ahol koncertekkel és a projekt szakmai mentora, a PAD Alapítvány színes programjaival várják a látogatókat.

Fotó: Sinco

A BALATORIUM az Európa Kulturális Fővárosa program egy kiemelt projektje, küldetése, hogy a kultúrán keresztül hozza közelebb az emberekhez a Balaton és térségének ökológiai összefüggéseit, és felhívja a figyelmet arra, hogy csak együtt tehetünk a Balaton jövőjéért.

Ezúttal tizenkét kiváló előadó közreműködésével teszik ezt meg: a Banana Records koordinálásával létrejött Balaton hangjai című albumra ugyanis Deva, Hegedűs Józsi, Iamyank, a Jazzbois, Mmamt, Nóvé Soma, Onakom, a SunMa, a Wave of Sound, a Wavy és Zalai Richárd szállítottt egy-egy vadonatúj tracket. Hozzájuk csatlakozott SNAILTRIP, aki a korábban meghirdetett pályázaton keresztül került az allstars csapatba. A lemez további különlegessége, hogy a résztvevők szabadon használhatták az Analog Balaton tagjai által a Balatonnál rögzített természeti hangokat.

A lemezt itt lehet meghallgatni.

Deva

Fotó: Deva hivatalos

A nád lágy susogása, a balatoni kavicsok koccanása, a víz megnyugtató hullámzása és az önfeledt nyaralók duruzsolása is hozzátesz az utánozhatatlan atmoszférához.

https://www.youtube.com/watch?v=CxQzg7tqvl8

A lemez első előfutárát a Wave of Sound csapata szállította, akik különösen szívükön viselik a Balaton sorsát, így nem volt kérdés, hogy csatlakoznak a BALATORIUM projektjéhez. Az Elmerülve című dalhoz ráadásul egy lélegzetelállítóan gyönyörű live session videót is forgattak a Csobánci várnál. A Balaton hangjai album megjelenésével egyidőben pedig most a SunMa érkezik egy kisfilmmel, amelyet – az előzőhöz hasonlóan – Vadas Géza rögzített

helyszínül ezúttal a szentbékkállai kőtengert választották.

https://youtu.be/0eaZpB_R7iI

– Szerettük volna megmutatni a vízpart mellett a Balaton eldugodtabb részeit is, a kőtenger szinte egyből beugrott a különleges hangzás és vizuális izgalmai miatt. A másik helyszínhez pedig kötődik egy vicces sztori is, ugyanis a hegyre csak egy meredek földúton lehetett felmenni, ahol sikerült rossz irányba fordulnunk a busszal, így várt ránk plusz fél óra, lassú tolatás – fogalmazott a kisfilm rendezője.

A Balaton hangjai tehát nem csak kiemelten fontos ügyet támogat, de egy igazi zenei kuriózum, amely

a Balaton csodálatos természeti kincseit előtérbe helyezve kalauzol el bennünket képzeletben hazánk káprázatos tájaira.

Augusztus 19-én Salföldön lépnek fel a lemez előadói

Ha az album hallgatása közben kedvünk támad a Balaton felé venni az irányt, a készítők egy exkluzív eseménnyel várnak minket augusztus 19-én a salföldi Bánya Kertben. A Balaton hangjai lemezbemutató minifesztiválon olyan előadókat nézhetünk meg, mint Дeva, a Jazzbois, Onakom és Hegedűs Józsi.

A koncertek előtt a Balatorium projekt edukációs programjait is látogathatjuk.

Jazzbois

Fotó: Talabér Géza

Mi az a Balatorium?

A Balaton jólléte mindannyiunk közös ügye. Kevesen vannak, akiket ne kötne érzelmi szál ehhez a sok tekintetben egyedülálló természeti-társadalmi jelenséghez. Közép-Európa legnagyobb tava Magyarország tagadhatatlanul legfontosabb régiói közül való, amelynek valóságát számtalan tényező alakítja, és amely számtalan érdek metszésében fekszik. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program a PAD Alapítvánnyal karöltve ezen tények tudatosítására hozta létre a Balatorium ökológiai, kulturális programsorozatot.

Nyitókép: Balatorium hivatalos