Ilyen esemény Weiler Péter kiállítása Mindszentkállán, ahol a képek 1989-es rendszerváltó nyár történéseit és a kor hangulatát idézik meg. A Magyar Tenger Társasüdülő című kiállításon látható például olyan alkotás, amely azt próbálja bemutatni, hogy a nyaralókat, hogyan próbálták politikailag befolyásolni pihenés közben. Az egyik képet az az esemény ihlette, amikor 1989-ben a Páneurópai Piknik szórólapját az NSZK titkosszolgálata terjesztette a balatoni kempingekben és üdülőkben. Erről és sok más balatoni történetről mesélnek a Balaton felvidéken kiállított képek, a kiállítás szeptember 17-ig látogatható.

Éskovács Péter, a Balatoni Turizmus Szövetség tanácsadója szerint: Weiler Péter nem csak kiváló művész, de jó kommunikációs szakember is. Neki köszönhetően kezd megváltozni a művészeteket és a turizmust összekötő kommunikáció hangneme. Ez az egyik oka annak, hogy egyre többen indulnak el a Balaton irányába kiállításokra is.

Hasonlóan erős képzőművészeti eseménnyel nyit a balatonfüredi ősz is, ám erről még keveset hallottak a potenciális utazók, holott a Budapest és Bécs közt ingázó Kossuth-díjas Maurer Dóra a mai a kortárs magyar művészet egyik legfontosabb szereplője. Tavaly például Bécs második legmagasabb, huszonhárom szintes épületét borították be négyezer négyzetméteres (!) alkotásával. A művésznek volt már kiállítása a világ egyik legfontosabb múzeumában londoni Tate Modern-ben is. A füredi kiállítás január 7-ig látható.- tette hozzá Éskovács Péter

A komolyabb események iránt érdeklődő utazókra már csak azért is érdemes jobban koncentrálni, mert ők azok, akik általában többet hajlandók fizetni egy-egy pohár borért vagy egy jobb minőségű szállásért is. Fekete Tamás szerint: Jó borokból, minőségi éttermekből, kiváló szállásokból egyre több van a Balatonon, amelyek jól összekapcsolhatók kulturális eseményekkel is, ezért az idén októberben megrendezendő Nyitott Balaton elnevezésű akció is arra fokuszál majd, hogy ezeket a kulturális értékeket bemutassa.

A Balatoni Turizmus Szövetség felhívja a figyelmet arra is, hogy ezen a hétvégén az alábbi eseményekre is érdemes ellátogatni, hiszen a Balaton nem zárt be, számos program várja a látogatókat ezen a hétvégén is.