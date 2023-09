A rinyaújlaki református elemi iskola egykori igazgatójának-tanítójának, Arany Bálintnak leszármazottai érkeztek a dél-somogyi kisfaluba Ceglédről. A hét családtagot Peti Csaba, polgármester fogadta. Mint mondta, öröm volt találkozni a déd- és ükunokákkal.

A vendégek megnézték a református templomot és a mellette levő régi iskolaépületet. Az Arany Bálint Faluházban megtekintették az Abay–Arany család címerét, majd Arany Bálint mintegy negyvenéves itteni munkásságát idézték fel. Régi anekdotákat is felelevenítve mosolyt csaltak a leszármazottak arcára.

Az egykori néptanítónak nyolc gyermeke volt, nemcsak oktatta, nevelte a fiatalokat, hanem istentiszteletet is tartott, sőt esketett is. Amikor az utolsó gyermeke érettségizett Csurgón, az ottani igazgató megdorgálta, hogy nem járt sűrűn érdeklődni a kitűnően tanulók után… Az édesapa erre frappáns választ adott: 20 éven át a gyermekeim bearanyozták az iskolát! Szóba került a találkozón a tanító legidősebb fiáról, Bálintról szóló „Koronatanú” című film is, mely koncepciós perét dolgozza fel.